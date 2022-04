– Először járt hazánkban?

– Pécsen igen, Magyarországon jártam már Budapesten, illetve iskolásként töltöttem egy hetet egy csereprogram keretén belül Gyomaendrődön.



– Min dolgozott Pécsen?

– Mindenki, aki részt vesz az Íróprogramban, naplót vezet. Sok feljegyzést készítettem Pécsről és az itt töltött időről. Emellett egy új kéziraton dolgozom, amely még igen friss, ugyanis idén kezdtem. Rövid lírai prózák lesznek ebben a kötetben, melyek a gyermekkor, az identitás és a társadalmi kapcsolatok témáit járják körül. Kiemelt szerep jut a nyelvnek, a szavak és a kifejezések belső ritmusának.



– Hogy érezte magát városunkban?

– Nagyon tetszett Pécs és hogy a legtöbb helyszín sétálva megközelíthető. Érezhető, hogy a városban hangsúlyos szerep jut a művészeteknek és a kultúrának. A Zsolnay Negyedben hangulatos atmoszférát teremtenek a zenei próbák, az itt festő, alkotó fiatalok. Természetesen felkerestem a főbb látványosságokat, múzeumokat, igazán szépnek találtam őket. Nagyon kedves volt mindenki, akivel találkoztam, folyamatos segítőkészséget tapasztaltam a helyiek részéről.



– Miből merít inspirációt?

– Gyerekkorom óta foglalkoztatott az olvasás, az irodalom. Mindig más az, ami inspirálóan hat rám, ilyenkor elkezdek írni, ahogy vezet az ihlet. A nyelvre művészi „alapanyagként” tekintek, szeretem a dallamos szövegeket. Gyakran játszom, kísérletezem a nyelvi formákkal, a szavak ritmusával, hangzásával és jelentésével.



– Hogy látja a kortárs szépirodalom helyzetét Ausztriában?

– A legtöbb országhoz hasonlóan Ausztriában is a társadalom egy szűkebb csoportja érdeklődik, ők azonban elkötelezettek. Vannak folyóiratok és intézmények, verses fesztiválok. Viszont úgy tűnik a folyóiratok és kiadók nagyobb hangsúlyt fektetnek a prózára, mint a lírára. Az utóbbi években azonban érzek némi változást, a korábbinál nagyobb érdeklődés figyelhető meg a költészet iránt.



– Milyen hatása lehet az irodalomnak az emberek életére?

– Azt gondolom, ez elsősorban mindenki számára egyéni, de remélem, hogy kis, pozitív impulzusokat tehetünk az olvasókra az írások által. Talán az irodalom új tereket nyithat meg, segíthet más szemszögből láttatni bizonyos dolgokat és empátiát ébreszteni, közelebb vinni egymáshoz különböző gondolkodásmódokat.



Elbűvölték Zsolnay porcelánjai



Sandra Hubinger a felső-ausztriai Welsben született 1974-ben. A nyelv művészeti szerepe mellett történelmet, német filológiát tanult, hosszabb időt töltött Angliában és Franciaországban. 2004 óta Bécsben él. Főként költőként ismert, de ír prózát is, gyakran vesz részt színházi munkákban. A kremsi Unabhängiges Literaturhaus Niederösterreichs régóta működtet cserekapcsolatot Péccsel, így érkezett az itteni Írórezidenciára. Múzeumokat is látogatott, leginkább a Zsolnay Gyugyi-gyűjtemény nyerte el tetszését. 2018-ben elnyerte a német nyelvterületen komoly súllyal bíró H. C. Artmann-ösztöndíjat.