„A kölcsönzési adatok az idős olvasók jelentős érdeklődését mutatják, ráadásul a nyugdíjas olvasóink száma egyre nő” – tudtuk meg Miszler Tamástól, aki azt is hozzátette, hogy ebben szerepet játszik a demográfiai hullám alakulása is.



Egy másik érdekesség, hogy a pandémia előtt gyakrabban jártak az idősebbek könyvtárba és kevesebbet kölcsönöztek, a Covid–19 hatására viszont ritkábban érkeznek nyugdíjas olvasók, de alkalmanként sokkal több könyvvel távoznak.



Megtudtuk azt is, hogy 2016 óta az idősek könyvkölcsönzésében top 50 listát vezetnek és ezen toronymagas első helyezett Jeffrey Archer Clifton-krónikája, mely az elmúlt évszázadot mutatja be izgalmas emberi történeteken keresztül. S hogy mit jelent a topelsőség? Nos, ezt a trilógiát az elmúlt öt év során 426-szor kölcsönözték ki. A második helyen Julia Quinn: A Bridgerton család regénysorozata található, továbbá a dobogóra Bán János 12 kötetes Hunyadi ciklusa fért még fel.



Az idősek szívesen járnak a Zeneműtárba is, zenét hallgatni és zongorázni. Igen, zongorázni, mert sajátos technikai megoldással a hangszert csak a játékos hallja fejhallgatóval. Ez a népszerű lehetőség ráadásul fél órán át ingyenes.



A zenehallgatásról csak annyit, hogy Pécsett található hazánk legnagyobb vidéki zenei gyűjteménye, ahol a jazztől a folkon át a régebbi és az új popzenétől a klasszikus muzsikáig igen széles a választék CD-ken és bakelitlemezeken, de műfajilag szerteágazó kották közt is lehet lapozgatni.



Sokan nem tudják, de a ­CSGYK-ban a régi megkopott könyveket, albumokat is újrakötik, valamint működik egy úgynevezett Napom lapja szolgáltatás. Itt például születésnapra, házassági évfordulóra, karácsonyi ünnepekre, nyugdíjazás alkalmából ajándékként lehet egy adott nap lapjaiból válogatást készíteni díszhengerben vagy bekötve, de előkereshető a több évtizeddel ezelőtti hét pécsi, baranyai születési listája is – az érintett személy keresztnevével, mely az akkori Dunántúli Naplóban (1944 előtt születetteknek a Pécsi Naplóban) megjelent. Továbbá olvasói klubokhoz is lehet csatlakozni, ahol a tagok adott időközönként átbeszélnek egy-egy előre meghatározott könyvet.



A Tudásközpontban a könyvtári rész kínálatában havonta egy-két alkalommal elhangzanak ismeretterjesztő előadások is, olykor meg író-olvasó találkozókat szerveznek. Emellett beteg idős embereknek Házhoz megy a könyvtár! Ennek keretében ingyenesen házhoz viszik a könyveket, s el is beszélgetnek az ágyhoz, lakáshoz kötött emberekkel.



A lapolvasó részen gyakorlatilag megtalálható minden Magyarországon megjelenő napi- és hetilap, folyóirat. Továbbá hatvan fölött nem utolsó szempont, hogy a könyvtár gyors egészségügyi ellátásra alkalmas berendezésekkel rendelkezik, valamint a napi menüs étkeztetés is megoldott. Vasárnap kivételével minden nap reggeltől estig talál itt elfoglaltságot a nyugdíjas.



Mi több, otthonról is bekapcsolódhat egy-két új szolgáltatásba. A CSGYK-nak például létezik videómegosztó csatornája, ahol digitalizált tartalmak (például régi közgyűlések felvételei, ismeretterjesztő előadások, konferenciák) érhetők el. A Rejtvényes irodalom online játékuk pedig havonta teremt izgalmas kikapcsolódást és könyvet is nyerhetnek a legszerencsésebbek.

Mindezeken túl érdemes nyomon követni a fiókkönyvtárak kínálatát is, ahol ugyancsak működnek klubok, zajlanak kiállítások és egyéb programok. Az pedig csak hab a tortán, hogy az olvasásbarát 65 év felettieknek 50 százalékkal olcsóbb a beiratkozás, míg 70 év felett ingyenes a kölcsönzés.