A meghirdetett 20 művészeti kategóriában 13 fődíjat pécsi gimnáziumok hoztak el, ez óriási eredmény. Összesen 44 produkció kapott aranyoklevelet, 9-en különdíjban részesültek – s ekkor még nem számoltuk a baranyai fiatalok rengeteg ezüst és bronz minősítését. A vándorserleget az összesített pontszámok alapján a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma nyerte el, mely négy kategóriában is fődíjas lett. Három fődíjat kapott a Leőwey Klára Gimnázium, kettőt a Pécsi Művészeti Gimnázium táncosai, egyet a Babits szólóénekese, a Koch Valéria némettánc-együttese, a Kodály leánykara és a Református Gimnázium vegyes kara.

– Általános iskolás korom óta készültem rá, hogy eljussak a Helikonra, és most minden várakozásomat felülmúlta. Hatalmas élmény volt ennyi művészet iránt érdeklődő fiatallal találkozni – mondta a 11. osztályos Bíró Borka a Leőweyből, aki verseivel nyerte el az irodalmi alkotások fődíját.

– Örömömben meg is könnyeztem az eredményt, ez óriási visszajelzés számomra. Megerősítette, hogy a jövőben is az irodalommal kívánok foglalkozni, szeretném kiadatni az írásaimat – mesélte Borka, aki a gimnázium vegyes karával is fellépett a hétvégén.

A komolyzenei hangszerszóló fődíját egy különleges ütőhangszerrel, marimbával nyerte el Göncz Máté a Nagy Lajos Gimnáziumból, aki a szintén fődíjas férfi-kamarakórusban is énekelt.

– Már csak ott lenni a fesztiválon is rendkívül hangulatos volt, mindenki barátságosan fogadott minket, az egész város megtelt a programokkal. A produkciómra nagyon sokat készültem, maximalista vagyok. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre készülök, ütőhangszer szakirányra – mondta el a fiatal muzsikus.

A Helikonon vizuális művészetek kategóriában is lehetett indulni, ebben is pécsi lett a fődíjas, a leőweys Lehőcz Sára. A tizenkettedikes lány rajzfüzetéből kiemelt képsorozattal nevezett, mely az Egypercesek címet kapta.

– Mindegyik lap egy-egy „percet”, időszakot ábrázol az életemből. Olyan, mint egy napló, amelybe nem leírtam, hanem lerajzoltam az érzéseimet. Váratlanul ért az elismerés, de boldog és hálás vagyok érte. Számomra az újonnan megismert emberekkel töltött idő jelentette a legnagyobb élményt a Helikonon, főleg ennyi elszigetelődés után – számolt be Sára.

A pécsi fiatalok a legtöbb művészeti ágban jeleskednek, kiemelhető azonban a komolyzenei hangszerszóló kategória, amelyben a fődíjas mellett még 10 arany és 7 egyéb minősítés született.



A művészet szerepe elengedhetetlen



A helikoni élmények a művészeti nevelés jelentőségét is alátámasztják.

– A művészetoktatás segíti a fiatalok személyiségfejlődését, hozzájárul, hogy az élet többi területén is sikeres, magabiztos felnőtté váljanak. A népzene különösen erősítheti a haza szeretetét, különleges, személyes kötődést kialakítva a saját kultúránkhoz – fogalmazott Bergics Lajos, akinek Nagy Lajos-os tanítványai két népzenei kategóriában is fődíjat kaptak, a Zengető zenekar és a Liliom énekegyüttes is remekelt a fesztiválon.