A galériába lépve fekete-fehér fényképek fogadják a látogatókat. Fehér keretezésük mintha egy-egy ablak lenne, ezáltal egy rendkívüli művész szemén át pillanthatunk be az általa érzékelt világba.

A fényképek közt többet láthatunk szigetbecsei képeiből, az alkotások az önkormányzat gyűjteményéből származnak. A fotográfus gyermekként sok időt töltött a településen rokonánál, s már ekkor fejben készült a fotózásra. Később lencsevégre kapta az itteni vidéki élet jellegzetes, zsánerszerű pillanatait. Sallangmentesen, a maga egyszerűségében és szépségében mutatja be a látottakat, harmonikus, találó kompozíciókban. Nagy hatással volt rá az itt töltött idő.

Egy időskori interjúban a művész a településhez való kötődése kapcsán úgy nyilatkozott, akárhol fényképezett tájat vagy embert, „a becsei táj és a becsei emberek születtek újjá minden képen”. A kiállításon láthatjuk korai munkáit és az utolsó szigetbecsei felvételt is, melyet hazalátogatásakor készített, nem sokkal halála előtt. Számos képét a településnek ajándékozta. Emellett későbbi alkotásaiból is kapunk ízelítőt, New York és Párizs mellett Budapest, Marburg és Törökbálint is megjelennek a fotókon.

„Nem elég csak látni – érezned kell, amit lefényképezel”, olvashatjuk a kiállítás képei mellett a falon, s a bemutatott alkotások sokszorosan bizonyítják a művész képességét arra, hogy ráérezzen a körülötte lévő világban látott hétköznapi pillanatok mögött rejlő mélységre. „Lírai képein a szubjektivizmus és a modernizmus fonódik eggyé. Mélyen humanista és személyes, ugyanakkor az egyetemest is magukban hordozó fényképei mindenkihez szólnak. A látás élményét, a fényképezés örömét, a megtalálás varázslatát és a valóság apró csodáit sűrítik magukba” – fogalmazott a kiállítás kurátora, Csizek Gabriella.

A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ szakmai közreműködésével létrejött kiállítás látogatói találkozhatnak rendkívüli vizuális komponálási készségről tanúskodó csendéletekkel, a vidéki táj őszinteségével, de könyvkupac közt elszenderülő macskával, a Torzulások-sorozat női aktjával, az égen szálló madarakkal is.

A bemutatott alkotások nemcsak a fotográfus sokszínű találékonyságáról, de az emberek, tájak és az élet pillanatai iránti nyitottságáról, érzékeny fogékonyságáról is tanúskodnak.



Végig megőrizte egyedi hangját

André Kertész Budapesten született 1894-ben, és New Yorkban halt meg 1985-ben. Élete nem volt zökkenőktől mentes: korán elveszítette apját, súlyosan megsérült a fronton, nyelvtudás nélkül került Párizsba, szakmai kudarcokat, meg nem értettséget is átélt. Később zsidó származása miatt biztonsága érdekében is Amerikában kellett maradnia. A szenvedélyes művész azonban végig megőrizte egyedi hangját, nem alkudott meg elképzeléseit illetően. Nemzetközi hírnévre tett szert, a világ legismertebb fotográfusai közt tartják számon. Olyan művészekkel állt barátságban, mint Picasso, Mondrian, Marc Chagall, illetve Robert Capa.