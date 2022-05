Újra teljesen kitárja kapuit a Komlói Amatőr Színházi Találkozó (KASZT) – a Covid miatt az elmúlt két évben mind a társulatok, mind a nézők számát tekintve csökkentett kapacitással folyt a fesztivál, idén azonban újra a korábban megszokottak szerint zajlik a rendezvény.

– A magyar nyelvű amatőr színjátszás legjobbjait felvonultató seregszemlét idén nyolcadszor rendezzük meg Komlón, a korábban megszokott nyári időpont helyett ezúttal rendhagyó módon, ősszel – vázolta a részleteket Fajcsi Ferenc, a Komlói Súgólyuk Színház Csokonai Vitéz Mihály-díjas rendezője, a KASZT ötletadója és házigazdája tegnap a sajtótájékoztatón.

– Október 20-tól 23-ig tart a rendezvény, és külföldről is érkeznek majd társulatok, amelyeket a Covid miatt az elmúlt években nélkülözni volt kénytelen a komlói közönség.

Hoppál Péter, a térség országgyűlési képviselője, kulturális államtitkár az idei rendezvény kapcsán kiemelte, a KASZT az elmúlt évek során a kultúra minősített ünnepévé vált, a kiemelkedő rendezvényhez Magyarország kormánya 10 millió forint állami támogatást biztosított.

Polics József, a város polgármestere a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, Komló egy sokoldalú európai kisváros, többek közt a kultúra városa, aminek jó példája a színház tőszomszédságában jelenleg is zajló beruházás, a Kaptár projekt, amelynek során egy művészeti csoportoknak, civil szervezeteknek otthont adó korszerű létesítmény épül.

– Az októberi időpont oka, hogy a színház körül zajló építkezés miatt a korábban megszokott nyári jellegű fesztivál megszervezésére idén nincs lehetőség, ezenkívül a Covid után éledező amatőr társulatoknak is elegendő időt kell hagyni a felkészülésre – tette hozzá Pataki András, a Soproni Petőfi Színház igazgató-főrendezője, a KASZT fesztiváligazgatója. A társulatok számára a nevezési felületet jövő hétfőn nyitják meg, a végleges program szeptember elejére áll össze.



Off programokkal is készülnek

A hagyományoknak megfelelően színházi és zenés off programokkal is készülnek a szervezők, a színház körül zajló építkezés és az őszi időpont miatt beltéri rendezvényeket terveznek, ennek részletei is szeptemberre körvonalazódnak. A korábbi évek tapasztalatai szerint az előadások szinte kivétel nélkül telt házasak, idén is hasonló érdeklődésre számítanak. A négynapos fesztivál programjai ingyenesek. A színpadra kerülő produkciókat Németh Ákos, József Attila-díjas drámaíró, Regős János rendező, a Magyar Szín-Játékos Szövetség elnöke, valamint Pataki András, Jászai Mari-díjas rendező, a fesztivál igazgatója alkotta zsűri értékeli, egy színésszel kiegészülve.