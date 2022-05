Jár a gratuláció 2 órája

Díjeső hullott a pécsiekre: fiatal pályakezdő és tapasztalt művészeket is elismertek

A Pécsi Balett az idei évadban is szép sikereket tudhat magáénak. Ennek jele az is, hogy a fővárosi tánc világnapi gálán öt kategóriában is kaptak elismeréseket.

Mohay Réka

Múlt hónap végén tartottak ünnepélyes gálaestet a Nemzeti Táncszínházban, ahol a Táncművészek Szövetsége idén is díjazta a hazai táncos szakma kiválóságait. Az évad legjobb pályakezdő táncművészének járó díjat Frank Edina kapta, aki 2017-ben Lovas Pál tanítványaként végzett a Pécsi Művészeti Gimnáziumban, azóta a Pécsi Balett tagja, 2022-től karakterszólista. – Szeretem, hogy a tánc segítségével olyan karaktereket is megformálhatok, amelyek mások, mint a valódi énem. A hétköznapokban általában vidám, mosolygós vagyok, de nagyon tetszett, hogy az ÁdámÉvában az Árnyék szerepében negatív figura bőrébe bújhattam – árulta el Frank Edina. Balogh Csongor Fülöp Viktor-ösztöndíjban részesült, mely a fiatal táncosok pályakezdését hivatott támogatni. A táncos 2018 óta a társulat tagja. Elmondta, az ösztöndíjat komoly szakmai továbbképzésekre fogja fordítani a további fejlődés érdekében. – Koppenhágába, majd Amszterdamba és Budapestre megyek tánckurzusokra, ahol világhírű koreográfusok repertoár darabjaiból tanulhatok. A díj óriási meglepetést jelentett, nem hittem, hogy elsőre sikerül. Boldoggá tesz, számomra ugyanis nem létezik B-terv a tánc mellett, ezért szeretnék megtenni minden tőlem telhetőt – számolt be terveiről Balogh Csongor. Kovács Zsuzsanna a Pécsi Balett egykori szólistája és jelenlegi balettmestere, a Pécsi Művészeti Gimnázium tanára táncpedagógusi munkáját Táncoktatásért-díjjal ismerték el. – A tánc örökké tartó szerelem számomra. A szakmai tudás mellett a gyerekeknek is igyekszem átadni a tánc iránti szeretetemet. Arra törekszem, hogy nap mint nap motivációt tudjak adni a fiataloknak és a felnőtt táncosoknak egyaránt – mondta Kovács Zsuzsanna, aki 1984 óta tanít a Művészeti Gimnáziumban. Lovas Pál, a Pécsi Balett egykori szólistája, a Pécsi Művészeti Gimnázium táncpedagógusa Életmű-díjban részesült. 1971-ben szerződött a Pécsi Baletthez, a város táncoktatásában is több mint húsz éve fontos szerepet vállal. – Eck Imrétől azt tanultam, hogy a tánctechnika önmagában nem elegendő, a színpadi jelenlét és az előadásmód is meghatározó, az érzelmek és gondolatok közlése elengedhetetlen. Arra törekszem, hogy a növendékeknek is megtanítsam, legyen valódi tartalma annak, amit csinálnak – fogalmazott Lovas Pál. Az évad legjobb alkotója díját Zachár Lóránd kapta, aki bár nem a társulat tagja, azonban a Pécsi Balettnek készített, Az iszonyat balladája című koreográfiájáért részesült a rangos elismerésben. – Nem kis kihívást jelentett Eck Imre ikonikus alkotása után elkészíteni a koreográfiát, ugyanakkor nagyon megtisztelő volt a felkérés. Az előadásban az emberek társadalmi megvezetettségére reflektáltam, és arra, hogy egy ember is meg tudja változtatni a többiek hozzáállását, fel tudja ébreszteni a bennünk élő jót a gonoszsággal szemben – mondta a koreográfus.

