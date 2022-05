Mozi

Uránia Mozi – Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Legendás állatok – Dumbledore titkai (15.30), Downton Abbey: Egy új korszak (18.15), Az elveszett város (20.30).

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Kilakoltatás (16.00), Downton Abbey: Egy új korszak (17.00), Szelíd (18.00), Intenzív találkozások (20.00).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A rosszfiúk (14.50, 17.00), Az elveszett város (13.20, 14.30, 15.40, 16.50, 18.10, 19.10, 20.20, ), Downton Abbey: Egy új korszak (15.00, 17.30, 20.00), Encanto (14.00), Halál a Níluson (19.30), Hol van Anne Frank? (13.50), Katonadolog ( 16.20), Legendás állatok – Dumbledore titkai (13.00, 14.20, 15.50, 17.10, 18.40, 20.00), Minden, mindenhol, mindenkor (18.30), Mindenki utálja Johant (19.15), Morbius (17.40, 19.50), Nyuszisuli – A húsvét-mentőakció (16.00), Rohammentő (16.50, 20.15), Sonic, a sündisznó 2. (15.15, 17.45), Uncharted (14.20).



Turmix

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): Bóbita 60. A bábos Bóbita 60 évének időbejáró kiállítása. Minden bábokat álmodó művész, aki a kezdetektől napjainkig tehetségét adta a Bóbitához, tiszteletét teszi e tárlaton legalább egy rajzzal, tervvel, plakáttal, fotóval, díszletelemmel vagy bábbal – a kirakós játék darabkái így alkotnak teljes képet. A kiállítás megtekinthető h–p: 9.00–16.00 óráig, szo: 9.00–18.00 óráig, v.: zárva.

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Mecseki Fotóklub: Zelkó Csilla fotóművész „Északi tájak szépsége” című kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2022. május 2-ig, programoktól függően hétköznapokon 9–18 óra között.

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Szenior örömtánc „60-as...70-es...80-as...”! A Szenior Örömtánchoz sem partnerre, sem előzetes tánctudásra nincs szükség, könnyen megtanulhatók a lépesek és bármikor be lehet kapcsolódni. (17.00).

PKK Apáczai Művelődési Ház (Apáczai Csere János körtér 1/D.): Szabadpolc. Szabadpolc került felállításra a művelődési ház aulájában, ahol könyveket, újságokat találnak várakozó látogatóink, helyben használatra. Akár haza is viheti az, akinek szüksége van valamely könyvre, vagy folyóiratra, de helyette kérik, hozzanak be ugyanannyi könyvet, folyóiratot. (10.00).

Zsolnay Negyed (Látványmanufaktúra): Az eozin titka. A Zsolnay Látványmanufaktúra a gyár és a kulturális negyed különleges helyszíne, ahol a látogatók egy elválasztó üvegfalon keresztül betekintést nyerhetnek a porcelánmanufaktúra több mint 150 éves múltra visszatekintő gyártási folyamatába (10.00).