– Hogy került Magyarországra?

– Öt éve érkeztem Pécsre Nigériából a Hungary Helps keresztény fiataloknak szóló ösztöndíjprogram keretében. Ápolónak tanultam a PTE Egészségtudományi karán, most Budapesten élek.



– Milyen tapasztalatot szerzett?

– Magyarország csodás hely, persze eleinte nehéz volt egy új környezetben helytállni, de idővel beilleszkedtem és fantasztikus barátokat szereztem, a tanulmányaimat is élveztem. Sok szép élményt szereztem az ország felfedezése közben és mondhatom, hogy gyönyörű kalandnak bizonyul.



– Egy saját divatmárkát is indított. Mi ihlette?

– A Largo Collections egy afrikai ihletésű ruhamárka, amit én alapítottam. A pécsi kollégiumi szobámból indult az egész. A saját és a barátaim problémájára szerettem volna megoldást keresni, a boltokban ugyanis nem találtunk ránk passzoló darabokat. Szereztem egy varrógépet és elkezdtem megvalósítani az elképzeléseinket. Híre ment a kreációknak, és egyre többek érdeklődtek.



– Ezután nőtte ki magát márkává a kollekció?

– Ebben fontos szerepet játszott egy nigériai látogatás. Sok szép anyagot használnak ott, de lenyűgöztek az Ankara-anyagok és elkezdtem használni ezeket a kreációimhoz. Készítettünk honlapot, Facebook- és Instagram-oldalt. A fő célom a márka által az afrikai emberek pozitív energiájának közvetítése, amiről a világ nagy része keveset hall. Budapesten volt az első divatbemutatónk az Afro-fesztiválon, ahol egy nemzetközi díjat is kapott a kollekció.



– Fontos szerepet játszik a hit az életében?



– Katolikus vagyok és nagyon szeretem az egyházi zenét, a Szent István bazilika idegennyelvű közösségének kórusvezetésébe is besegítek most. A hit számomra azt jelenti, hogy Isten a legsötétebb pillanatban is utánam nyúl, mikor úgy látszik, minden remény elveszett. Néha egyszerűen lehetetlen magunktól megoldani dolgokat, szükség van egy kis égi segítségre.



– Ha egy tanácsot adhatna a pécsi fiataloknak, mi lenne az?

– A legnagyobb kincsük az idő és egy percét sem szabad elvesztegetni. Arra biztatok mindenkit, olyan dolgokba fektesse az idejét, amelyek boldoggá teszik őt és környezetét – ez segíthet más színben látni a hétköznapokat és valóra váltani az álmokat.



Segíteni akar másoknak is

Olagoke Bolu Nigériában született. Pécsen ösztöndíjasként tanult, ekkor alapította meg afrikai ihletésű ruhakollekcióját. A bevételei 5 százalékát egy nigériai árvák lakhatását segítő alapítvány kapja, a jövőben a jótékonysági tevékenységét is szeretné kiterjeszteni. Azt mondja, próbál figyelni arra, hogy mindenben és mindenkiben felfedezze a jót, ez segít neki, hogy törekedjen minden nap kicsit jobb emberré válni.



– A ruhamárkám mellett a zene is sokat segít abban, hogy kitartó maradjak és minden nap dolgozzam az álmaimért – mondja.