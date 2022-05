A turbéki kegykép oltárra emelésének 281. évfordulója alkalmából szervezett közösségi jótékonysági programot a minap a szigetvári plébánia. Az esemény a Turbék 2022 része, melynek célja, az egykor kiemelkedő vallási, kulturális és közösségi szerepet betöltő turbéki búcsújáró kegyhelyre való figyelemfelhívás, a templom állapota ugyanis az évek során leromlott.



Önkormányzati intézmények, cégek és egyetemi csapatok is bekapcsolódtak a programba. Többen gyalogos vagy kerékpáros teljesítménytúrával érkeztek a kegyhelyre, mások főzőversenyen mutatták be kulináris tudásukat.



Vetélkedőre is sor került, majd májusi litánián vettek részt az egybegyűltek. Megkoszorúzták a Zrínyi Miklós 1664. évi téli hadjáratának helyszíneit megörökítő turbéki emléktáblát, ahol Négyesi Lajos ezredes, hadtörténész mondott beszédet.



A verseny nevezési díjaiból befolyt összeget a környék iskoláinak sport- és játékszer vásárlására ajánlják fel.