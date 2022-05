Két év kényszerű kihagyás után május 7-én újra személyesen tehetik meg a hívek a Pécs és Máriagyűd közötti mintegy 25 kilométeres zarándokutat. Mint ismeretes, az elmúlt két esztendőben a járványügyi helyzet miatt erre nem kerülhetett sor, az egészségügyi előírások nem tették lehetővé a személyes részvételt, a hívek csak online közvetítésen keresztül kapcsolódhattak be a kegyhely imádságos eseményeibe.

A Pécsi Egyházmegye tájékoztatása szerint idén a zarándokok Felföldi László megyés püspök szándéka szerint – saját imaszándékaik mellett – a békéért imádkoznak majd. A gyalogosan útra kelőkhöz – a hagyományokhoz híven – ezúttal is lehet kerékpárral csatlakozni.

„Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek… Ha betértek egy házba, először ezt mondjátok: Békesség e háznak!” – ez az idei, immár tizennegyedik máriagyűdi zarándoklat mottója.

Akik gyalog indulnak útnak, reggel 6.30-tól gyülekeznek Pécs határában a II. János Pál útján, a hajdani FEMA parkolóban, és 7.30-kor startolnak az 58-as úton Szalánta, majd pedig a Tenkes Csárda érintésével Máriagyűdre. A kerékpárosok 8.30-kor indulnak a székesegyháztól a kegyhelyre. A zarándoklathoz az út során bárhol lehet csatlakozni.

– A résztvevőknek nem kell külön regisztrálniuk, plébániai csoportokat és egyéni zarándokokat is nagy szeretettel várnak a szervezők –hangsúlyozza felhívásában a Pécsi Egyházmegye. Több plébánia indít csoportokat, amelyekhez várják a hívek jelentkezését. A csatlakozás lehetőségeiről a plébánosok adnak tájékoztatást.

Fontos tudni azt is, hogy a korábbi évekkel ellentétben idén nem lesz lehetőség az egyházmegye által szervezett buszjáratokon Pécsre visszautazni. A hazautazás egyénileg, a plébániák, zarándokcsoportok saját szervezésében, illetve a Volán menetrendszerinti járataival lehetséges.



Ünnepi szentmisével zárul a program



– A zarándokút során két helyszínen, Szalántán, majd pedig a Tenkes Csárdánál lehet felfrissülni, regenerálódni. A megállóhelyeken és Máriagyűdön érkezéskor szükség szerint vizet osztanak, valamint lehetőség lesz a kulacsok vízzel való megtöltésére is – közölte a Pécsi Egyházmegye. A szervezők kérik, hogy az időjárásnak megfelelő öltözetről, napfény elleni védelemről, kalapról, vízhatlan ruházatról, továbbá kellő mennyiségű folyadékról, valamint igény szerinti hideg élelemről mindenki saját maga számára gondoskodjon. A zarándoklat ideje alatt folyamatos orvosi ügyeletet biztosítanak. Mentőautó és egészségügyi személyzet kíséri a menetet, a pihenőhelyeken orvosi sátrakat állítanak fel.

A zarándokok várhatóan 14 órára érnek a kegyhelyre. A helyszínre érkezéskor közös imádság veszi kezdetét, és gyónásra is lesz lehetőség. A zarándoklatot záró ünnepi szentmisét 15 órakor mutatja be Felföldi László pécsi megyés püspök a jelenlévő papság koncelebrálásával a kegyhely szabadtéri oltáránál.