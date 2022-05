A fesztivál pénteken a MOME hallgatóinak op-art üvegkiállításával, kézműves-foglalkozásokkal indult, Vasarely alkotásait a szitanyomásnak köszönhetően táskákon vihették magukkal a résztvevők. A Művészeti Gimnázium fiataljai látványos divatbemutatón ismertették meg a Budapesti Metropolitan Egyetem tanulóinak op-art ruhakölteményeit.

Szombaton bemutatták Pierre Vasarely, a művész unokájának könyvét a megjelenésben közreműködők, a múzeum szakértői, a kötet fordítója, Vígh Árpád professzor és a dédunoka, Ugo Vasarely részvételével.

A pécsi összművészeti fesztivál ötlete a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázaton nyert, így a teátrum a társművészetekkel közösen ünnepelhette Vasarelyt és a művészet fontosságát.

Vincze Balázs, a Pécsi Balett művészeti vezetője már tavaly megálmodta a formabontó előadást, ám Pécsen most láthattuk először. Vasarely nagyszerűsége, amint azt a fesztiválra díszvendégként érkező dédunokája is kiemelte, a kinetikus, a mozgás illúzióját keltő képeiben rejlik: a statikus alkotással képes mozgást, örvénylő, kavargó minták, geometrikus formák és színek kavalkádját megidézni – a szemlélő érzékelésében.

E különlegesség köszön vissza a Vasarely-etűdökben. Az önmagában is összművészeti előadás a művész tíz képét eleveníti meg. A zene, a mozdulatok, a jelmezek, a dísz­let és a fények harmóniában fejezik ki azt a mozgalmasságot, szuggesztív és magával ragadó erőt, amit a pécsi születésű, úttörő alkotó képeit nézve élhet át az értő befogadó. Az előadás feszességét prózai betétek oldják neves művészek, köztük két Kossuth-díjas pécsi művésznő, Vári Éva és Uhrik Dóra segítségével, így az előadás a művészet szerepéről, értelméről való elmélkedésekkel gazdagodik. A művészek a táncba is bekapcsolódnak, a képek szerves részévé válva. Györfi Annával az élen a francia san­zonok világa is megjelenik, megidézve Párizst, ahol Vasarely is alkotott.

Az előadás széles palettája kihívás elé állította készítőit, látatlanban felvethette a „sokat markolás” aggályát, az alkotók azonban eloszlatták e kételyeket: nagy hatású, telt házas sikerprodukciót mutattak be. A program szerint egyszeri alkalommal láthattuk Pécsen, de a siker talán ösztönzi a darab újabb műsorra tűzését a későbbiekben.