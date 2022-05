Az orosz–ukrán háború kezdetén a beregszászi színészek átjutottak a határon, és Budapesten próbálnak. Vincze János, a Pécsi Harmadik Színház igazgatója az elsők között kereste meg őket, s hívta meg a társulatot Pécsre játszani.

A Harmadiknak kiváló a kapcsolata a beregszásziakkal. Még a Pécs2010 EKF program keretében indították el itt ,,Határtalan város – Határtalan színház” elnevezéssel azt a sorozatot, amelynek eredményeként 18 külhoni társulat közreműködésével 47 produkcióból 240 előadást láthattak a baranyaiak, köztük a beregszászi társulat 8 produkcióját 29 előadásban.

Ez folytatódik a Petőfi-emlékévhez is kapcsolódva A helység kalapácsa című komikus eposszal, melyet a Pécsi Harmadik Színházban májusban 23-án 19, 24-én 15 és 19 órakor mutatnak be. Itt a társulatot támogató jegyeket is lehet vásárolni. De előadástól függetlenül is segíthetünk egyéni befizetéssel a Harmadik Színház számlaszámára (11731001-20666200), feltüntetve, hogy a beregszásziak támogatásról van szó.