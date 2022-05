Ismét Zsolnay Pikniket tartanak a város kulturális negyedének különböző szabad- és beltéri helyszínein, színpadain május 20–22. között. Kiállítások, koncertek és gyermekprogramok mellett gasztronómiai workshopokra, jógázásra is készülhetnek az érdeklődők. A belépőjegyes koncertek, előadások mellett ingyenes programokkal is készülnek a szervezők.



Fellép az Ónodi Eszter & the Open Pub, Belau, Saya Noé, illetve Deva és a Sárik Péter Trió Falusi Mariannal. Ingyenes koncertet ad az Eliza Bliss Band a Bóbita Bábszínház szabadtéri színpadán, a Ginkgo téren a Swing à la Django, Iván Szandra és Jász András is.



A minőségi kelt tészták kedvelői megkóstolhatják Szabi A Pék híres autentikus nápolyi pizzáját május 21-én a Ginkgo téren, 10 és 14 óra között pedig pizzaworkshopon is részt vehetünk, ahol a nápolyi pizza titkaiba nyerhetünk betekintést. Május 21–22-én pedig a Nosztalgia Cukorka Látványmanufaktúrában hazavihető édességeket készíthetünk. A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara is bemutatkozik a fesztiválon a Nyitott Műtermek program keretén belül. Május 21-én és 22-én az érdeklődők betekintést nyeretnek a művészeti hallgatók munkájába, bejárva a festők, szobrászok műtermeit. Május 21-én délután fémműves workshop is lesz, Rózsa Béla vezetésével.



A gyerekeknek is kínálnak programokat, a Bóbita Bábszínház előadása, kesztyűismereti rejtvényjáték, gyerekjóga mellett Khaled-Abdo Szaida író mesél a Mesekuckóban, továbbá látványos kísérleteket mutatnak majd be a Varázsóra programon. A legkisebb piknikezőket Lego-Duplo játszóház várja, a Buborékbűvölő workshopon Molnár Ákos buborékbűvölő jóvoltából közös buborékeregetés közben ismerkedhetnek meg a gyerekek az óriás szappanbuborék készítésének trükkjeivel.



A Művészet a romok között című jótékonysági kiállításra számos hazai kortárs képzőművész küldött műtárgyakat, melyeket a szervezők online aukción értékesítenek, s a befolyt összeget az UNICEF-nek ajánlják fel az ukrajnai gyerekek és családok megsegítésére.