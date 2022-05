A fesztivál ötlete a színház igazgatójától, Lipics Zsolttól ered, apropóját Victor Vasarely halálának 25. évfordulója és a Pécsi Balett Vasarely-etűdök produkciója adja. A program alcíme – Színes város, színes színház – is a rendezvény változatos kínálatára utal.

Az egész fesztivált Vasarely és az op-art stílus modern és fantáziadús szellemiségének jegyében állította össze Tóth Zoltán drámapedagógus, a program szervezője.

A program péntek délután kezdődik a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) hallgatóinak üvegből készített, op-art ihlette alkotásainak kiállításmegnyitójával – ez önmagában ritkaság, hiszen a nagyszínház épületében kerül sor a művek bemutatására.

Pénteken és szombaton is kreatív foglalkozásokra nyílik lehetőség az op-art programdélutánon – jó idő esetén a Színház téren, esőben a falakon belül. Itt a Janus Pannonius Múzeum szakembereinek együttműködésével múzeumpedagógiai foglalkozásra kerül sor, sőt, alkothatunk is: textilfestés során a szitanyomást, illetve a háromdimenziós mintákat megformáló carawonga technikát is megismerhetik az érdeklődők.

A zenekedvelők péntek délután francia sanzonokat hallhatnak Györfi Anna, Kéméndy Tamás és Bardóczy Attila előadásában. Péntek esti műsorszámként a kamaraszínházban Molnár Ferenc Caramel vendégeskedik zenés-beszélgetős műsor keretében, szombaton a Pécsi Balett Vasarely-etűdök előadásán vehet részt a közönség a nagyszínházban, melyben Vári Évát és Uhrik Teodórát is láthatják a színpadon.

Este kilenctől mindkét napon különleges, a különböző művészeti ágakat összekapcsoló látványosságra számíthatnak a pécsiek: a színház épületére op-art alkotásokat vetítenek fényfestéssel, miközben élőben DJ szolgáltat zenei aláfestést.

Szombat délután négytől a Pécsi Művészeti Gimnázium diákjainak közreműködésével a MOME hallgatói által tervezett, op-art ruhakölteményeit vonultatják fel DJ által kísért divatbemutatón, majd a 2014 óta muzsikáló, egyedi hangzásvilágú Pixelplants zenekar lép fel, melyet este hatkor tavaszi erkélykoncert követ, szintén a Színház téren.

Különlegesség szombaton háromkor a Vasarely regényes évszázada című könyv bemutatója. A kötetben Pierre Vasarely, Philippe Dana újságíró közreműködésével, szövevényes, izgalmas családtörténete keretén belül mutatja be nagyapja, a pécsi születésű Victor Vasarely életét. A könyvet Vígh Árpád, a PTE BTK professor emeritusa fordította, a bemutatóval együtt kerekasztal-beszélgetésre is sor kerül, ezen a legifjabb Vasarely leszármazott, Ugo Vasarely (Victor Vasarely dédunokája) is részt vesz, valamint Gettó Katalin és Kárpáti Katalin muzeológus, Vígh Árpád és Méhes Károly irodalmár.