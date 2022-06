– Lehet így játszani?

– Nekünk a túlélést jelenti, hogy anyanyelvünkön, Magyarországon játszhatjuk tovább darabjainkat. Mert addig van színház, amíg előadásai vannak.

– Mi a helyzet Beregszászon, Kárpátalján most a kultúrával?

– Háttérbe szorult. Akkora a sokk, a megdöbbenés, hogy az emberek nem vágynak szórakozásra. Másrészt a kultúrintézmények most menekülteket fogadnak be. A Beregszászi Színházban a kistermünket, a stúdiószínpadunkat is berendeztük a kijevi ifjúsági színház tagjainak, vezetőinek. Összesen negyven menekült él most a teátrumban.

– Működik azért otthon valamiképp a színtársulat?

– Feladatunk, hogy összetartsuk a közösséget, s ezért legyenek előadásaink. Abban is összecseng a társulati tagok véleménye, hogy mielőbb szeretnénk visszatérni a régi kerékvágásba, s minél többet otthon játszani.

– Miként viszonyul jelenlegi helyzetükhöz a magyarországi szakma?

– Rengeteg segítséget kapunk, amiért nagyon hálásak vagyunk. A mi színházunkat Vidnyánszky Attila alapította, több évtizedes munka van abban, hogy idáig jutottunk. A hadiállapot idején a rendezésében A helység kalapácsát kezdtük el próbálni. Korábban is a terveink között szerepelt, Petőfi születésének 200 éves jubileuma alkalmából szerettük volna színre vinni, de előrehoztuk a programot. A budapesti Nemzeti Színházban próbáltunk, és élesben Pécsett láthatta először a közönség az elkészült színjátékot. S hogy miért itt? Mert a háború kitörésekor Vincze János elsőként hívta meg játszani a társulatot a Harmadik Színházba, ezzel is erősítve több évtizedes jó viszonyunkat.

– Milyen az előadás?

– Az eredeti szövegre építkezve közéleti aktualitásokat is igyekszik felmutatni, például a beregszászi színház, a kárpátaljai magyarok helyzetét, jelenét, jövőjét. Aki beül erre az előadásra, az nemcsak szórakoztató darabot láthat, hanem elgondolkodtató pillanatokban is része lehet. Külön érdekesség, hogy Petőfit ifjabb Vidnyánszky Attila alakítja, aki ugyancsak fontosnak tartotta, hogy a beregszászi színház mellett legyen ebben a nehéz időszakban.



Harminc előadás



A beregszászi színház és a Pécsi Harmadik Színház kapcsolata közel 20 esztendős. A 10. darabjuk 30–32. játéka volt látható a héten. Hogy kiemeljünk a sorból néhány különleges eseményt: az EKF Pécs2010 kapcsán kooperációban készült a Gyilkosság a székesegyházban című színjáték, melynek bemutatója a pécsi bazilikában volt. Bizonyára sokan emlékeznek még Örkény István Tóthék című tragikomédiájára is Trill Zsolttal és Szűcs Nellivel a főbb szerepekben. A helység kalapácsa e heti három előadását megelőzően 2020-ban jártak itt Csehov A három nővér színművével.