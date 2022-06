A Fiatal Tehetség (FIT) Program, mely 2015 őszén indult a városban, felső tagozatosoknak szól, 2021 szeptemberétől pedig a középiskolásokat is széles programkínálattal várják a Középiskolás Programban (KP). A foglalkozásokban az MCC alapítvány jóvoltából térítésmentesen részesülhetnek a fiatalok.

Több, a programokban részt vevő diákkal és szülővel is beszéltünk a programokon szerzett tapasztalataikról.

– Barátokra találtam, akikre mindig számíthatok. Találkozhattam egy pszichológussal is, aki sokat segített a továbbtanulási kérdéseimmel kapcsolatban. Megtanultam mások előtt beszélni, kiállni a tömeg elé – mesélte a tizedikes Knöbl Rebeka.

A gimnazisták hetente készségfejlesztő és közösségépítő, interaktív klubdélutánon vesznek részt, havi egy szombaton elismert előadók mutatnak be egy-egy témát, amit készségfejlesztő workshop követ.

– Volt már téma a drogprevenció és a sportújságírás rejtelmei is – mesélte a tizedikes Járfás Balázs.

Tartanak érveléstechnikai vita alkalmakat, retorikai tréninget, színházi társasjátékokat, problémamegoldó work­shopokat és pályaválasztást támogató foglalkozásokat is. A FIT alkalmak hasonlóan változatosak.

– Pénzügyi ismeretekről, személyiségfejlesztésről is tanulnak. Szó esett a matematika és a művészet összefüggéseiről. Nemrég három különböző korosztályú ismerőssel készítettek interjút a stresszkezelés és problémamegoldási szokások kapcsán – számolt be a hetedikes Penczel Sára édesanyja, Kiss Anikó.

A fiatalok rendszeresen kirándulnak hazai városokba, illetve minden nyáron táborokban is részt vehetnek, ahol az ország többi MCC-s diákjával is megismerkedhetnek. Idén nyáron a gimnazisták Révfülöpre, az általános iskolások Tatára látogatnak majd el.

Segítenek önállóbbá válni

– A lányunk nyitottabb, önállóbb lett, tudatosabban figyeli a társadalmi jelenségeket és az azokra adott reakciókat. A program jelentős önismereti és lexikális tudást is kínál – összegzett a gimnazista Zajácz Veronika édesanyja, Zajácz Andrea.

A foglalkozások a játékos, élmény alapú tanulás eszközeivel, valódi tapasztalatokkal segítik a fiatalokat. Ellátogattak mentőállomásra, kutyaterápiás foglalkozásra, de a matematika építészetben és művészetben játszott szerepéről is tanultak. A fizikai, kémiai kísérletek, kreatív feladatok is játékos, látványos köntösbe bújtatva a reál tantárgyakat is élvezetessé teszik a diákok számára.



Visszanyeri régi fényét a pécsi Király utca ikonikus épülete

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) előkészítette az ingatlan tervezését, összeállította a tervezési programot. Jelenleg az épület tervezőjének kiválasztása, a közbeszerzési eljárás zajlik, amely hamarosan a végéhez közelít - áll a tehetséggondozó által kiadott sajtóközleményben.

Valamennyi jogi előírást és törvényi szabályt betartanak az építési projekttel kapcsolatban, Pécs város vezetésével is együttműködve, transzparens módon tájékoztatja a közvéleményt és a város polgárait a nagy múltú épülettel kapcsolatos fejleményekről.

Az épület átalakításával a cél az, hogy a Király és a Mária utcára nyíló telken egy, a legtehetségesebb pécsi és baranyai diákok képzésének megfelelő, korszerű, de a történeti értékeket is őrző, valamint ismét virágzó városi közösségi életnek otthont adó épületegyüttest alakítson ki. A kivitelezés része a századfordulón épült műemléki főépület teljes körű felújítása, valamint új oktatási épületek, épületrészek kialakítása.

Az MCC azon is dolgozik, hogy az épület megújulásával a kommunizmus alatt ejtett sebeket is begyógyítsa. Terveik szerint az épület régi fényét és funkcióját szimbolikusan is megjelenítő elemeket, dísztárgyakat is visszaszereznek és mutatnak be az új központban. A tervező kiválasztása után az épületnek először a teljes körű felmérése, majd koncepcionális és vázlattervei készülnek el. A tervek elfogadása után, megkezdődhet az építési engedélyezési eljárás, amely az intézmény tervei szerint még az idén befejeződhet. A megvalósuláshoz szükséges kiviteli tervek elkészültével pedig megindulhat a kivitelező kiválasztása.

A Pécsi Tiszti Kaszinó felújításával az MCC egy új, magas színvonalú épületben folytathatja az általános, középiskolás és egyetemista diákok tehetséggondozását, a város pedig egy új kulturális épülettel gazdagodik. A kaszinó felújítását követően az ingatlan oktatási-tehetséggondozási

központként és mintegy 150 fiatalnak helyet adó, bentlakásos diákszállásként működik majd.

Az MCC Fiatal Tehetség Program már 2015 óta működik Pécsett, az azóta indított évfolyamokon 50 általános iskolás végzett, jelenleg pedig négy évfolyamon, közel 100 fiatal vesz részt a pécsi központ képzésein. A Középiskolás Program mintegy 180 Pécsről érkező diákot számlál, az Egyetemi Program pedig közel 30 diák oktatását teszi lehetővé.