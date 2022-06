A keresztény egyházakban pünkösd a Szentlélek eljövetelének, kiáradásának ünnepe. A katolikus egyház az ezt megelőző vasárnapon emlékezik Jézus mennybemenetelére. Ennek teológiai jelentősége van, hiszen a Szentlélek az, aki ez után továbbviszi Krisztus emberek közötti jelenlétét és üdvözítő, megváltó művét az őt követők gyülekezetén, az egyházon keresztül. Ezért az ünnep egyben az egyház születésének ünnepe is.

Lapunkban korábban már olvashattak a pécsi székesegyház karácsonyi és húsvéti eseményekhez kapcsolódó ábrázolásairól. Hasonlóképp a most aktuális ünnep is megjelenik a bazilikában. A szentély körül Szent Péter életének jeleneteit mutatják be a freskók – a katolicizmus a római pápa elődének tekinti őt. A déli falon láthatjuk a pünkösd ábrázolását. Az apostolok Máriával együtt Jeruzsálemben gyűlnek össze. Péter ekkor tartja a Lélek által ihletett beszédét. A Szentlelket lángnyelvektől övezett galamb képében ábrázolják. Pünkösdkor az Apostolok Cselekedetei szerint heves szélvészt idéző zúgás kíséretében lángnyelvek jelentek meg, leereszkedtek az apostolokra, így töltötte el őket a Szentlélek.

Különleges, jelképes szokás a Lélek kiáradásának megjelenítésére a vörös rózsaszirmok hullajtása. Rómában máig éltetik a Pantheonban a szirom-esőt, mely a pünkösdi eseményt idézi. De nem kell ilyen messzire mennünk, a rózsaszirmok használata hazánkban és Baranyában is sokáig szokás volt, sőt, egyes helyeken a mai napig őrzik e hagyományt.

Szent Pál apostol (részlet a freskóból)

– A katolikus templomokban gyakran a karzatról szórtak rózsaszirmokat a kapun kilépő ünneplőkre – erősítette meg Burján István, a Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztályának vezetője. Abaligeten e szokás a nemrég tartott elsőáldozás során köszönt vissza, mely alkalom során szintén az Istennel való találkozást ünneplik.

Az egyház születése az apostolok hithirdető missziós tevékenységével is egybeesik, tovább árnyalva a pünkösd tartalmát. A pécsi székesegyházban az oldalhajókban köszön vissza a két névadó, Szent Péter és Pál apostol tevékenysége, köztük Pál athéni hithirdetésének jelenetével, továbbá a mennyezet freskóin is láthatjuk a Jézus küldetését folytató apostolok ábrázolását.