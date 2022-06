Már a galéria kiállítóterébe lépve sejthetjük, hogy nem mindennapi élményben lesz részünk. Érkezéskor egy zseblámpát kapunk, majd egy sötét termen át indulhatunk felfedezőútra a kalandos, időnként furcsa, meghökkentő és elgondolkodtató kiállításon.

Több mint ezer négyzetméteren 65 művész közel 250 műalkotásán keresztül mutatja be az emberiség világűrhöz fűződő viszonyát Az ŰR – Alternatív kozmoszok című tárlat. Fotók, fotogrammok, videó-, fény-, hang- és térinstal­lációk, filmek és videóklipek is láthatók, hallhatók. Egyszerre találkozhatunk az égitestek, a világűr és a hozzá kapcsolódó felfedezések ihlette alkotásokkal, ugyanakkor olyanokkal is, mely elsősorban az ember kozmoszban betöltött helyére reflektál.

Victor Vasarely munkái is visszaköszönnek a falakon, a művészt ugyanis kifejezetten foglalkoztatta az űr témája. Rendkívül magával ragadó a sötét szobában egyetlen fényforrásként megjelenő háromdimenziós gömb, melyre egymásba tűnő, mozgó képeket vetítenek, zenei hanghatások kíséretében. Csontó Lajos alkotása a Még nem elég címet kapta, s egyszerre hátborzongató és lenyűgöző, önvizsgálatra, az emberiség eddig bejárt útjának és helyének átértékelésére sarkall, ugyanakkor prófétai hangon kiáltja kivetített képei és szavai által: még nem elég az irgalom, még nem elég az oltalom!

Az egész tárlatot átjárják a különleges hanghatások. Szécsényi-Nagy Loránd Kozmikus Frekvenciák című hang- és fényinstallációja az emberi érzékelés által közvetlenül nem befogadható kozmikus kölcsönhatásokat teszi érzékelhetővé egy csillag körüli elektromos és mágneses mezőben gyűjtött adatok hanggá alakított jelei által.

A termekben festmények, videók és filmrészletek, hangok és zenék is láthatók-hallhatók, bemutatva olyan klipeket, audiovizuális alkotásokat, melyeket az űr, a kozmosz ihletett. A kiállítás ugyanakkor az ember által maga számára megalkotott, megálmodott személyes kozmoszokba, alternatív valóságokba is bepillantást enged. Lengyel András Könyvlapok I–III. alkotása pedig a minket körülvevő világ kiismerhetetlen, végtelen mivoltára történő rácsodálkozás mellett a befelé figyelésre sarkall.

Az interaktív, minden érzékszervet bevonó és megszólító kiállítás egyszerre jelent izgalmas, informatív élményt, ugyanakkor filozófiai, teológiai kérdések születésének is táptalaja lehet – a tárlat augusztus 28-ig látogatható.