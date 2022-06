2021 nyarán az UnivTV és Bujtor László, a PTE egyetemi docense együttműködésében elkészült a PTE Természettudományi Kar első természettudományos kisfilm­sorozata a Mecsek hegység geológiájáról.

Az egyenként 15 perces részekből álló epizódok bemutatják a Mecsek hegység geológiai kifejlődéseit, és ezek nemzetközi vonatkozásait. A filmek nemcsak a résztvevő Európai Egyetemi Szövetség hallgatói számára érhetőek el angol nyelven, hanem a földtudományok iránt érdeklődő magyar nyelvű nézők számára is. Az epizódok a legújabb kutatási adatokra támaszkodva mutatják be a hegység páratlan földtani értékeit. A sorozat kitekint a geológián túl a hidrológiai, geomorfológiai, régészeti és paleontológiai érdekességekre és kuriózumokra egyaránt, melyek a Mecsek hegységet európai értelemben is fontos és érdekes kutatási területté teszik.

A kisfilmek a Mecsekben a felszínen álló és mozgó kamerával, valamint drónfelvételek segítségével mutatják be a hegység páratlan értékeit, miközben folyamatos narrációval segítik a bemutatott jelenségek megértését. Üledékképződési, vulkanikus, eróziós folyamatok bemutatásával, valamint kőzetminták segítségével értheti meg a néző a Pécs környéki terület 160-tól 130 millió évig terjedő időszeletében zajló folyamatokat, amikor még a Mecsek hegység helyén szubtrópusi óceán hullámzott.

A filmek a Pécsi Tudományegyetem YouTube csatornáján (pte1367) tekinthetők meg.