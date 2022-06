Június 11-én, szombaton 14 órakor mutatják be a Mozsgói emlékek címmel megjelent kötetet a Kazaliczky Antal Művelődési Házban a Mátyás király utcában. A program során köszöntőt mond Puskásné Horváth Éva, a könyv szerkesztője, a kiadványt Nemes Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei igazgatója és a szerzők mutatják be. A könyvet bemutató rendezvényen közreműködnek a Mozsgóért Egyesület tagjai és Milichovszki Patrik, a helyi általános iskola tanulója is. A könyv visszaemlékezéseket gyűjt össze, Puskás Istvánné, Balog Beatrix, Gróti László és Györke József tollából. Így személyes emlékeken keresztül ismerhetik meg az olvasók Mozsgó történetét, a helyiek emlékeit. Puskás Istvánné Révész Dénesről, Balog Beatrix Ságodi József emlékeiről írt a könyvben, Györke József gyermek és ifjúkorának élményeit osztja meg, Gróti Lászlótól hasonlóképp helyi visszatekintést olvashatunk a kötetben.