Több évtizedes hagyomány, hogy a Nagynyárád-Grossnaarad Magyar-Német Baráti Kör aktív magját adó Nagynyárádi Német Nemzetiségi Kórus Pünkösdi kórustalálkozót szervez a helyi katolikus templomban. A rendezvény iránt idén is nagy volt az érdeklődés, sokan jöttek a környező településekről – Sátorhelyről, Töttösről, Bólyról – is a programra, sőt még a szlovákiai testvértelepülésről, Királyrévből is voltak a közönség soraiban ülők.

A találkozón fellépett a mohácsi Singende Quelle Kórus, Bólyból Iváncsits Tamás és Együttese ITB, valamint a Bólyi Nyugdíjasok Énekkara és a Nagynyárádi Német Nemzetiségi Énekkar. A magyar és német nyelven felcsendülő egyházi dallamok a Szentlélek kiáradását, eljövetelét hirdették. A rendezvény végén a közös dal, a Segne du Maria eléneklésével – több mint félszáz kórustag – gyönyörű hangja zengte be a templomot, meghitt perceket okozva a közönségnek.