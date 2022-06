Több ezren látogattak a hétvégén a bor városába, a „Péntek, Villány? Szombat is Villány!” elnevezésű rendezvénysorozatra. Pénteken a villányi fúvószenekar koncertje, és a borrendi megnyitó után pécsi Made in B együttes, majd a Wellhello szórakoztatta a fesztiválozókat a Rendezvénytéren. Szombaton pedig már ingyenes programokat szerveztek a Diófás térre, ahol a Hangerdő Társulat, a Villányi Attitude Balettcsoport, a Szabad Ötletek Színházának trianoni megemlékező műsora, a Bohemian Brass Band, Szinetár Dóra, és Fekete Nándor orgonaművész váltották egymást a színpadon. Szombaton a villányi pincesor is borsétánnyá alakult, a pincék teraszai megteltek látogatókkal.

A „Ha péntek, akkor Villány” programsorozat az idén július 29-én a Republic, augusztus 19-én pedig a Hooligans koncertjével folytatódik, de természetesen ahogy most is más zenekarok, és együttesek, kulturális műsor várja a látogatókat a fő fellépők mellett.