A tizenegy tablóból álló tárlat megismerteti a fiatalokat a regényből készült adaptációkkal is, melyek a mű világszerte aratott sikerének tanúi is. Fábri Zoltán filmjét 1969-ben Oscar-díjra is jelölték, a könyvet több idegen nyelvre is lefordították. Molnár Ferenc saját kortársait formázta meg a karakterekben, erről is informálódhatunk, a bemutatott helyszínek ma is léteznek, ezek megismerésében egy térkép is segíti a kiállítás látogatóit.

A tárlat anyagának alapját a Petőfi Irodalmi Múzeum korábbi kiállítása adja, de az interaktív tartalmak kidolgozásába a Nemzeti Múzeum, mint a regény helyszíne, a Vígszínház és a Móra Kiadó, mint a könyv gondozója és a kiállítás koordinátora is részt vett. A tárlat az NKA támogatásával született meg, első helyszíne a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára volt 2017-ben, azóta vándorol különböző vidéki intézmények körében.

– Bemutatunk egy pécsi különlegességet is, mely csak nálunk látható: a PTE Egyetemi Könyvtár egy relikviája, az 1920-as évek környékén, Braille-írással született Pál utcai fiúk kiadvány – mutatta be az értékes példányt Győriné Kövesdi Zsuzsanna, a gyermekkönyvtár csoportvezetője.

A kiállításra nemrég ellátogatott a Mindszenti Tanoda húsz gyermekkel, valamint a Berkesdi Fekete István és a Pécsi Mátyás Király Utcai általános iskolák fiataljai is – a résztvevő csoportokat interaktív foglalkozással egybekötött tárlatvezetés, tesztkérdések és a Pál utcai fiúk által kedvelt golyós játék várja.