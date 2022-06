Ismét megrendezik a Pünkösdi Paraszt­párbajt június 5-én, immár 22. alkalommal. A korántsem szokványos versenyen több kategóriában, számos feladat során mérhetik össze tudásukat a vállalkozó kedvű jelentkezők, gyermek, női egyéni, férfi egyéni, páros és csapatos kategóriák is lesznek. A programot 1999-ben rendezték meg először, s országosan is újdonságot jelentett.

– Visszatérő versenyzők és csapatok is jönnek rendszeresen a párbajra. A környékbeli résztvevők mellett Szegedről, Budapestről, de Horvátországból is szoktak nevezni érdeklődők – mondta el Fáth Gergely, a szervező Somogyhárságy Fejlődéséért Egyesület elnöke.

Olyan feladványok várhatóak, mint fafűrészelés, hurkatöltés, petrencés rúd megtartása, tojásdobálás, kukoricamorzsolás, talicska- és sodrófa-szlalom.

A gyermekek többek között zsákban futással, kötélhúzással és célba dobással versenyezhetnek. A résztvevő gyerekek édességet, a felnőttek közül a legügyesebbek érmet, pólót, bort, illetve természetesen a dicsőséget vihetik haza.

– A program a régi és az új határmezsgyéjén mozog, egyfelől a hagyományőrzés is célunk, hogy megmutassuk a régi kor eszközeit, melyek ma már kiveszőben vannak. Persze, ezek a feladványok közel sincsenek ahhoz, amilyen nehezek voltak a régi, paraszti élet kihívásai. Egyúttal egyfajta hidat is szeretnénk képezni a modern ember felé, alternatív kikapcsolódási lehetőséget kínálva számukra – tudtuk meg az egyesület elnökétől.

Az sem utolsó szempont, hogy a feladatok a nézők számára is szórakoztatóak legyenek, a szervező elmondása alapján ugyanis közel ezer fő szokott érkezni a programra.

A parasztpárbaj mellett főzőversenyre is lehet nevezni, illetve szórakoztató programra is készülhetnek az érdeklődők. Koncertet ad Musimbe Dávid Dennis, Opitz Barbara és Oláh Gergő is, de hagyományőrző csikós betyárok is tartanak bemutatót. Néptánc­csoport és a PTE Brass Band is fellép, este pedig negyed tízkor tűzijátékkal ünnepelnek, ezt a Classic Music Band koncertje követi..



Ügyességi feladatokból idén sem lesz hiány

Fotó: önkormányzat