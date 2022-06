A pécsi belvárosi Zsolnay Múzeumot fenntartó Janus Pannonius Múzeum (JPM) közleményében az október 2-áig megtekinthető kiállításról azt írták: a Dénes Mirjam kurátor által összeállított tárlat feltárja a Zsolnay gyár és a család gazdag japán tematikájú forrásait, bemutatja a kölcsönzés, átértelmezés és újragondolás folyamatait, és vázolja, hogyan formálta a gyár és vevőköre ízlésvilágát a japán művészet befogadása.

Felidézték a kommünikében, hogy a Zsolnay család gyára Magyarországon fontos szerepet játszott a kerámiaipar modernizációjában, hiszen nemcsak követték, hanem bizonyos esetekben irányították is az új esztétikai trendeket.

Közölték: az Európában zajló iparművészeti forradalom alatt újdonságként megjelenő japonizmust is aktívan tanulmányozták a gyár dolgozói, illetve a család, különösen Zsolnay Júlia is.

Az európai iparművészetet a 19. század közepén erősen inspirálta a nyugat felé fokozatosan nyitó Japánból érkező műtárgyak által közvetített japonizmus.

A japán művészeti alkotások nyugati szem számára szokatlan kompozíciói, a nyugaton a középkor óta mellőzött síkbeli ábrázolás frissessége, az ecsettel rajzolás lendületes vonalassága, a kissé idegen színkombinációk, az ornamensek gazdag, gyakran halmozó használata, és persze a témaválasztás: a természetben, az egyszerűben, a hétköznapiban való szépség meglelése újféle esztétikai nézeteket kínált Európának - olvasható a JPM közleményében.

A közleményben jelezték azt is, hogy a tárlathoz kapcsolódóan a Művészetek Éjszakája program keretében, június 25-én Tillai Gábor tart tárlatvezetést, valamint a Zsolnay Múzeum udvarán ad koncertet japán hagyományőrző hangszereken Bakos Tünde és Fehér Krisztina. Az udvarban aznap a Magyar Origami Kör tart hajtogató workshopot, és tradicionális japán tárgyakat is vásárolhatnak az érdeklődők.