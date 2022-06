A gyermekekkel való közös alkotás jegyében tartanak foglalkozásokat a szigetvári Bázispont Közösségi térben. Minden csütörtökön Szöszmötölő címmel bama-mama-gyermek programra várják a családokat fél tíz és tizenkét óra között. A részvétel ingyenes, a foglalkozásokon készült alkotásokat haza is vihetik a csemeték.

A közösségi térben emellett is rendszeresen tartanak foglalkozásokat a kisgyermekes édesanyák számára. Pünkösdhétfőn a babahordozásról is hallhatnak információkat a szülők, továbbá minden hétfőn FelkéSZÜLŐ klubba invitálják a gyermeket váró vagy kisgyermekes családokat, ahol a babák gondozásáról szerezhetnek hasznos tudnivalókat, de a mosható pelenkákkal kapcsolatos tájékoztatásra is számíthatnak. Szerdánként sem maradnak program nélkül az érdeklődők, ilyenkor a híres pedagógus és pszichológus, Maria Montessori elveit szem előtt tartó foglalkozást tartanak.