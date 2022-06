A Con Spirito Egyházzenei Fesztivál június 4-én Szegeden nyitotta meg kapuit, ahol a Capella Savaria és a Purcell Kórus adott hangversenyt kiváló énekes szólistákkal és amerikai karmesterrel.

A pécsi program kiemelkedő eleme a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertje június 7-én a Pécsi Bazilikában, ahol Várdai István művészeti vezetésével Haydn: Krisztus hét utolsó szava a keresztfán alkotását hallhatjuk.

Emellett június 8-án Veszprémben a Versailles-i Barokk Zenei Központ Gyermekkara és az Orfeo Zenekar ad közös koncertet Fabien Armengaud vezényletével és nemzetközi hírű énekesekkel (Eugénie Lefèbvre, Gwendoline Blondeel és Paulin Bündgen). Június 10-én az Aura Musicale barokk kamaraegyüttes zárja a fesztivált Békéscsabán.

A templomi koncertek mellett ingyenes szabadtéri programok is lesznek. Ennek keretében június 5-én Pécsett és Kaposváron a Szent Efrém Férfikar lép fel. Ugyancsak a Filharmónia szervezésében a következő évad Mesterbérlete minden eddiginél színesebb programot kínál. Hat hangverseny várja a közönséget világsztárokkal, nagyzenekari felállásokkal és szinte az összes zenei korszakot felvonultató műsorral. A világ legjobb zenekarai között számon tartott Budapesti Fesztiválzenekar háromszor is Pécsre érkezik, továbbá a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, a ­Capella Savaria, az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus is a vendég lesz. A szólistákat, karmestereket tekintve pedig a sztárparádéban hallhatjuk, láthatjuk Robin Ticciatit, Stefan ­Dohrt, Guy Braunsteint és Daniel Orent is a Kodály Központban.

A nyári időszakban sem áll le a komolyzenei élet Pécsett, az OrgonaPont sorozat nyitóeseménye az Orgonák éjszakája augusztus 6-án lesz orgonakoncertekkel, orgonás liturgiákkal, orgonához kapcsolódó különleges programokkal, kiállításokkal, hangszerbemutatókkal. És augusztusban a hagyományokhoz híven hétről hétre hoz egy hangversenyt az OrgonaPont sorozat, ahol a hangszerek királynőjét a legtehetségesebb orgonaművészek szólaltatják meg.

A nyári zenei csemegéknek ezzel még nincs vége, mert a Püspökvári Zenés Esték keretében a Püspöki Palota kertjében fellép az Óbudai Danubia Zenekar és Kolonits Klára, a Kodály Ifjúsági Világzenekar és a Budapest Jazz Orchestra Combo. Itt júniusban Mozart koncertáriákat és Poulenc híres párizsi Szimfoniettáját hallhatjuk, júliusban Vásáry Tamás vezényletével Kodály, Csajkovszkij és Hacsaturján egy-egy művét, augusztusban pedig Frank Sinatra, Ella Fitzgerald és Phil Woods jazzes slágereit.