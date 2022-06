Az Ókeresztény Mauzóleum fejlesztésére 2021 nyarán lett aláírva a vállalkozási szerződés, ezután kezdődhetett el a kivitelezés, amely idén áprilisra elkészült, és a használatba vételi engedélye is megérkezett. A déli támfalat elbontották, így az Ókeresztény Mauzóleum nagyobb láthatóságot kapott, amely egy új, modern fogadóépülettel bővült. Mint a sajtótájékoztatón megtudtuk, a mauzóleum fogadóépülete, a támfal elbontása, a tér átalakítása több mint 200 millió forintból valósult meg.

Elkerítették a Cella Septichorát

Az elnyert Európa Uniós pályázati forrásból felújítják a Cella Septichorát is. Korábban arról volt szó, hogy itt jelentős fejlesztések lesznek, ám idővel ezen elképzelések módosultak. Az épületet szerda délelőtt, míg a város a Sétatéri Fesztiválra készülődött, körül kerítették. Megtörtént a munkaterület átadása a vállalkozónak, aki meg is kezdte a kivitelezési munkákat. A tervek szerint a munkálatok a Cella Septichora épületén egészen az év végéig eltarthatnak.

– Inkább felújításról beszélhetünk. Az épület villamos felújítására kerül sor, illetve ami nagyon nagy problémát okozott, a beázások, ezt is elhárítják. Az épület beázásainak megoldása a vállalkozó feladata lesz, így az üvegtető rész is – említette Csúcs Zoltán, aki hozzátette, hogy az Apácza utca 8 házszám alatti felújításra a közbeszerzési eljárás eredményesen lezárásra került, már meg is valósult, és mostanra már birtokba lehet venni az épületrészt.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a Múzeumok Éjszakáján, vagyis szombaton, megnyílik a nagyközönség előtt az Ókeresztény Mauzóleum, ami ingyenesen lesz látogatható 18 és 23 óra között. Így a város lakosság, és a Pécsre érkező turisták megnézhetik azt is, milyen lett belülről az új fogadóépület.

Javítási munkák hozták a felszínre

1975-ben, mikor az addig itt lépcsőzetesen folyó vízesés javítási munkálatai folytak a Szent István téren, bukkantak rá az Ókeresztény Mauzóleumnak nevezett épületre. Ez a temetői kápolna egyike Sopianae nagyobb épületeinek. Kétszintes volt; a felszíni kápolna cella memoriaeként szolgált, míg a kriptában temetkeztek. A sírkamra eredetileg egy festett helyiségből állt, amelynek déli oldalán állt a hatalmas, gyönyörűen faragott szarkofág. Később a sírkamrát nyugati irányban megnagyobbították és két újabb szarkofágot helyeztek el benne.

A sírkamra festményei részben felületkitöltő díszítések, részben pedig figurális ábrázolások. A megmaradt freskósorozat alapvetően két részből áll; az északi falon Ádám és Éva bűnbeesése, Dániel próféta az oroszlánok vermében, végül az életfa motívuma látható. A keleti fal tengelyében, a mennyezet alatt Krisztus szimbólumát, az úgynevezett krisztogramot láthatunk.