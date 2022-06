A mostani kutatások szerint egy kora avar kori fegyveres vezetőréteg temetőjét találták meg, amit szinte nem bolygattak, alig volt rabolt sír. Ez annak tudható be, hogy ezen a területen rövid ideig maradtak a Tiszántúlról érkező hódítók, akik 20-30 év elteltével tovább vándoroltak. A temető elfelejtődött, így a korabeli sírrablók előtt is rejtve maradt már. Azt is megtudtuk, hogy a modernkori kincskeresők műszerei, a fémkereső sem jelezhetett itt, mivel a sírok nagyon mélyen (2-3 méter) voltak a földfelszíntől.

Időutazás a korai avar korba

A Múzeumok Éjszakáján, június 25-én este hat órakor a Káptalan utcai Múzeum Galériában időszaki kiállításon mutatják be a babarci leletanyagot, többek között az előkerült arany, ezüst tárgyakat is. A tárlathoz kapcsolódóan szakmai vezetés, előadások (a magyar őstörténetről, ásatási beszámoló, avarok fegyverzete), íjász bemutató lesz, illetve az érdeklődők megismerkedhetnek a drón és fémkereső műszerekkel, míg a kicsiket pénzverés, kirakó játékok és mini ásatások várják. Először a baranyai megyeszékhelyen látható a Baranya aranya – Egy kora avar kori temető feltárja titkait című kiállítás, amely augusztus 21-ig lesz látogatható. Ezt követően Budapesten is bemutatásra kerül.