Az igényes rockzene kedvelői generációtól függetlenül megtalálhatnak itt minden kedvükre valót, és itt nem csak a dallamokra gondolunk. Délutáni programokból sem lesz hiány, workshopot tart Török Viktor és Tarcza Vilmos a Marcello's Mystical Mind-ből, lesz PROG CHAMP Kántor Tomival: kvízjátékban bizonyíthatod be, hogy doktorálhatsz a rock zenéből. A Démonblokk csapatát a visszatérőknek nem kell bemutatni, az újaknak kifejezetten ajánlott őket felkeresni.

A szervezők a tökéletes helyszínt találták meg ahhoz, hogy kedvezzen akár a családos több napra érkezőknek, akár csak a koncertet kis mennyiségben fogyasztó közönségnek. A rutinosabbaknak már a kedvenc fesztiválkajájuk is megvan, de mi hagyjuk, hogy te fedezd fel a kínálatot. Nyugi, sör is lesz bőven.

Zenéből mi a kínálat? Azt azért eláruljuk:

06. 23. Csütörtök: Broken Memory, Perfect Symmetry, Mad Robots, Continoom, Anafora

06. 24. Péntek: Mudi, Aebsence, Marcello's Mystical Mind, Pair o' Dice, Fygura

06. 25. Szombat: Solidity, Dream of Insomnia, From The Sky, Rivers Ablaze, Walk Among Giants

A Prog Camp igényes, természetközeli kempinggel, kiváló minőségű hang-, fény- és színpadtechnikával vállal garanciát arra, hogy érdemes felvenned a dorkód.

További infók az esemény Facebook-oldalán!

https://www.facebook.com/events/2175222389310270