Mozi

Uránia Mozi – Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Jurassic ­World: Világuralom (14.30, 17.30, 20.30).

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Az árva (17.00), A játszma (17.30), Drive My Car – Vezess helyettem (19.00), Nick Cave – This Much I Know To Be True (20.00).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A játszma (13.30, 15.45, 18.00, 20.15, 22.30), A kis Nicolas és az elveszett kincs (16.20), A rosszfiúk (14.15), Az elveszett város (13.30, 17.45), Az Északi (22.30), Badman – A nagyon sötét lovag (18.40, 22.15), Bazi nagy francia lagzik 3. (15.45), Doctor Strange az őrület multiverzumában (13.00, 18.00), Encanto (14.45), Főzőtanfolyam (újra)kezdőknek (20.00), Jurassic World: Világuralom (13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 20.00, 20.30, 22.00, 3D: 13.45, 15.15, 16.45, 18.15, 19.45, 21.15), Lányok Dubajban (20.30), Legendás állatok: Dumbledore titkai (17.00), Pipiána Hoppsz és a sötétség hörcsöge (13.00), Sonic, a sündisznó 2. (15.30), Top Gun Maverick (13.50, 16.30, 19.15, 20.30, 21.50).

Színház

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Kind of positive – Az OSZIP-Pécs színészképzés előadása. Mozgásszínházi előadás Voltaire Candide című műve alapján (19.00).

Koncert

Szent II. János Pál Plébánia (Nagy Imre út 53.): V. Apáczai Családi Nap. Kápolnakoncert – A Siklósi Tenkes Vegyeskar hangversenye (19.30).

Zsolnay Negyed (E78 Koncertterem): Madárhangok II. Újra felcsendülnek a népszerű hangszerelt romanépdal-átiratok, kiegészítve egy mini VoiSingers apparátussal (19.00).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Gyenis Tibor: Ott című kiállítása. A kiállítást Károly Sándor Áron fotóművész nyitja meg (17.00).

Tudásközpont (Universitas u. 2/A.): Könyvheti beszélgetések a 93. Ünnepi Könyvhét alkalmából. Mai program: Boros Anikó: Pusztavám – a szerző online kapcsolódik a beszélgetéshez (17.00), Bánkuti Gábor: A pálosok és Pécs – könyvbemutató beszélgetés (18.00).

Zsolnay Negyed (Kerámia műhely): Kerámia élményfestés (10.00 és 11.00).

Zsolnay Negyed (Planetárium): Helyünk a világegyetemben (16.00).

Az Apollóban és a Cinema City-ben láthatjuk A játszma című filmet