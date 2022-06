Több százan voltak kíváncsiak a koraesti programra, amelyet Lipics Zsolt nyitott meg.

– A most végéhez érő évadban összesen 340 előadást játszottunk, 95000 néző látogatott el hozzánk, a látogatottság 90% feletti volt – mondta, s bejelentését visszatérő tapssal fogadták az érdeklődők.

Lipics Zsolt igazgató tájékoztatója az új évadról / Laufer László

– Köszönjük, hogy kíváncsiak ránk. Nem győzöm hangsúlyozni, Önök nélkül ez nem valósulhatna meg, nagyon hálásak vagyunk ezért – tette hozzá, majd ismertette az új bemutatókat.

A nagyszínházban a Pécsi Balett Zorba című táncjátékát, majd Ken Ludwig Primadonnák című bohózatát láthatják a nézők.

Forrás: Laufer László

– Az évad talán legnagyobb durranása a szuperprodukciónak ígérkező Chicago című musical lesz Vidákovics Szláven rendezésében. Szeretnék kiemelni egy művészt, aki Morton mama szerepét játssza majd és eddig még nem vett részt a színházunk produkciójában, de felkérésemre és nagy örömünkre elvállalta a szerepet, ő nem más, mint Szulák Andrea – mondta Lipics Zsolt.

Molnár Ferenc Üvegcipő című vígjátékát is láthatjuk, Funk Iván rendezésében.

– Idén is játszunk operát, ismét magyarul, ezúttal azonban magyar és angol nyelven feliratozni is fogjuk Rossini Sevillai borbély című művét egy világhírű női rendező, Nina Kleflin közreműködésével – mondta az igazgató. Ezt azért fontos kiemelni, ugyanis a Bohémélet bemutatója kapcsán pont lapunkban jegyeztük meg, hogy a szöveget néhol nehezen lehetett érteni. Igazán örömteli, hogy a teátrum ennyire figyel a visszacsatolásokra, s most erre megoldást is kínálnak következő operájukban.

Bozsik Yvette is rendez majd, Euripidész Médeia-ját láthatjuk tőle.