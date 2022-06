– Hogy lesz egy kisfiúból balettos növendék?

– Békéscsabán, ahol születtem, működött gyerekkoromban egy munkaközösségi tánciskola. Édesanyám beíratott, mondván, nővérem is járt ide, és jót tesz majd a tartásomnak. Ekkor még nem a táncos pálya volt a cél, az később ért meg bennem. Az Állami Balettintézettől érkeztek egyszer tehetségkutatók, akik megnéztek minket, így kaptam meghívást az intézetbe, tízévesen. Elvégeztem, majd 1971-ben szerződtem az akkor Tóth Sándor által igazgatott Pécsi Baletthez, az alapító Eck Imre művészeti vezetőként dolgozott velünk. Eleinte voltak gátlásaim a színpadon, de az együttesvezetők segítettek ezeket elengedni. Felépítették a biztonságérzetet, erőt adtak. Táncoltam Rómeót, Mercutiót, Lőrinc barátot, Otellót, Tűzmadarat, Jézust, Csodálatos Mandarint, a Herceget a Diótörőből… Nyugdíj után visszaszerződtetve kaptam meg A kékszakállú herceg várának címszerepét Herczog István koreográfiájában, ez volt számomra a legkedvesebb. Ekkor éreztem magam a legérettebb előadói korszakomban, egy óra tíz percet töltöttem kilépés nélkül a színpadon.

– Pécsen kívül is több helyen táncolt főszerepeket. Nem csábították más együttesekhez?

– Az 1980-as évektől több főszerepet kaptam a Magyar Állami Operaház balettegyüttesének élén. Vidéki táncosként 1960 óta én vagyok az egyetlen, akinek ez a lehetőség megadatott, közben részt vettem a Szegedi Balett munkájában is. A sok munka közben éreztem magam igazán jól, azt, hogy „működöm”. Dolgoztam Frenák Pállal, Markó Ivánnal is. Több igazgatótól is kaptam felkérést, hogy szerződjek hozzájuk.

– Mégis kitartott Pécs mellett.

– Nem akartam elmenni Pécsről vagy elhagyni az országot. Magyarországon élnek a testvéreim, gyerekeim, itt vannak eltemetve a szüleim, úgy érzem, ide tartozom és jól érzem magam ebben az országban. Feleségemmel, Uhrik Teodórával már pályám elején kezdődött a kapcsolatunk, tőle, a családomtól sem szerettem volna távol lenni és kétlaki életet élni. Úgy érzem, Pécsen megtaláltam a helyem, sok jó és fontos feladatot kaptam, mindig érdekesnek találtam az itteni munkát.

– Több mint 20 éve tanít is. Ez irányba hogy indult el?

– A táncpróbák során, amikor valamelyik kollégámnak tanácsot adtam és később láttam, hogy ennek segítségével jobban meg tudta oldani az adott technikai elemet, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy talán érdemes lenne megpróbálkozni a tanítással. Elvégeztem a táncpedagógusi képzést, a Nevelési Központban kezdtem, majd bekapcsolódtam a Művészeti Szakközépiskola oktatásába is. Táncosként is láttam, hogy mennyit számít, ha egy fiatal érzi a bizalmat, a jóindulatot – ezeket a tapasztalatokat jól tudom hasznosítani a tanításban. Eck Imre óta a Pécsi Balett sajátossága az erős színpadi jelenlét. Volt egy fontos mondata Imrének: „Kisfiam, az nekem nem elég, ha behozod a jelmezt!”. Szerencsére nem nekem mondta, de azóta is emlékszem rá. Ha nem közlök érzelmeket, gondolatokat a színpadon, akkor halott a dolog, legfeljebb tornamutatvány. Ezt próbáljuk a növendékeknek is átadni.

– Végül egy általános, mégis fontos kérdés: mit jelent a tánc Lovas Pálnak?

– Nemrég a tánc világnapján tarthattam beszédet, ott fogalmaztam úgy, hogy a tánc számomra a lélek és a gondolat szabad szárnyalását jelenti. Én mindig akkor érzem jól magam, ha rá tudok ülni a zenére, mint egy hajóra, és engedem, vigyen magával. Ez olyan erőt ad, hogy azt érzem, a falon is át tudok menni.



Kedvelik a diákok



Lovas Pál 1952. május 27-én született Békéscsabán. 1971-ben szerződött a Pécsi Baletthez, nyugdíjazása óta is számos szerepben táncolt, máig tanít a Művészetiben. Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt, Liszt Ferenc-díj, Érdemes és Kiváló művész díjak mellett számos egyéb szakmai elismeréssel jutalmazták, táncpedagógusi munkájáért Táncoktatásért- és Bonis Bona-díjjal tüntették ki.

– Nagyon szeretem a tanítást, megtalálom a hangot a növendékekkel. Le tudom őket tolni, ha kell, de úgy, hogy még jó néven is veszik. Fontos, hogy a szigorúság mellett viccelődjünk is – meséli mosolyogva.

A kékszakállú herceg szerepéről a Dunántúli Napló is írt: „Lovas Pál reveláció erejű alakításában megrendítően tárja elénk a sorsa által meghatározott, szerelmet és megváltást vágyó ember teljes kitárulkozásának mélységeit” (Major Rita, 1995).