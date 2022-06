Két év szünet után ismét felbőgnek a motorok a Kántor réten. A hagyományos motoros rockfesztivál pénteken kezdődik és estéről estére tíz hard rock banda (napi három-négy) ad koncerteket.

Csütörtökön hallható lesz 19 órától a Roll'R, őket követi 21 órától a Garden, majd az estét zárja 23 órától a Szuterén. Pénteken 20 órás kezdettel Rudán Joe Band nyitja meg a koncertet, majd folytatásban bemutatkozik 22 órától az Iron Maidnem, és a nap zárásaként fellép éjféltől a Blues Company. Az utolsó fesztiválnapon már 18:30-tól élvezhetjük a kemény rock hangulatát a Four to four banda személyében, 20 órás kezdettel a Twister biztosítja a fesztivál hangját, melyet az Ómen követ egészen 24 óráig bezáróan, és a motoros napokat megkoronázza a Nihil Chips.

Emellett lesznek izgalmas és igen látványos kiegészítő programok, például motoros felvonulás, motorszépségverseny, motorhangverseny és motoros túra. Egy lényeges tudnivaló: minden koncert ingyenes!