A kötet bemutatójára a május végi Vasarely-fesztiválon került sor a Pécsi Nemzeti Színházban, több szakértő és muzeológus részvételével, a művész szülővárosában.

A könyv megjelentetésének ötlete is kalandos, Méhes Károly író értesült róla a szerzőtől, Pierre Vasarelytől, aki a művész unokája.

– Pierre Vasarelyvel a megismerkedésünk nem a képzőművészet vagy az irodalom által történt, hanem a Forma-1-es autóversenyzésnek köszönhetően – mondta Méhes Károly. 1986-ban az első magyar nagydíj megrendezésekor Párizs akkori polgármestere egy, az akkor még élő és alkotó Victor Vasarely által tervezett fekete-fehér kockás leintőzászlót küldött hazánkba.

– Később, 2016-ban felmerült az igény ennek újragyártatására, így a korábban a versenyeken megismert Pierre-rel ez ügyben kezdtünk el egyeztetni. Tőle hallottam a Vasarely életéről szóló könyv franciaországi megjelenéséről, és automatikusan támadt az ötlet, hogy szülőhazájában is meg kellene jelentetni – folytatta Méhes Károly.

Végül 2022-ben a Prae Kiadónál a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásával meg is jelent a kötet, mely a művész életútját mutatja be, anekdotákkal tarkítva, olvasmányos formában.

– A művész emberi oldalát is megismerhetjük, s nem utolsó sorban a kort, amelyben élt. Olvashatunk Victor Vasarely Párizsba érkezésének történetéről is – mondta el a könyvbemutatón részt vevő Ugo Vasarely, a képzőművész dédunokája, a szerző fia.

A kötet kitér Vasarely sakkozás iránti szenvedélyére is, mely már gyerekkorában kezdődött. Úgy tűnik, a művész rendszer iránti szeretete, illetve a négyszögek és kockák, mint alapvető építő elemek, szerepe már innen eredeztethető.

„Emlékszem, nagyapám milyen örömmel járta be 1987-ben, a budapesti Vasarely Múzeum megnyitása előtti napon Pécsett a Káptalan utca környékét, ahol a tizenegy évvel korábban felavatott Vasarely Múzeum található” – számol be

Pierre Vasarely a kötet előszavában.

A könyv bemutatóján a pécsi múzeum szakértői, Getto Katalin és Kárpáti Katalin is részt vettek. Getto Katalin és Vígh Árpád műfordító kitértek arra is, hogy Vasarely sosem cserélte le anyanyelvét. Bár jól megtanult franciául, az sosem vált számára olyan magától értetődővé, mint a magyar.

A könyvben Vasarely feleségéről, Spinner Kláráról is többet megtudhatnak az olvasók, aki szintén rendkívül tehetséges művész volt, kiemelkedő textilterveket is készített – a szerző a könyv segítségével szeretné ezt is megmutatni, nagyapja mellett nagyanyjának is emléket állítva. A könyvet Budapesten a Műcsarnokban június 14-én maga a szerző, az unoka, Pierre Vasarely fogja bemutatni.