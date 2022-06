Világsztároktól világhírű zeneműveket hallhatunk a Pannon Filharmonikusok kíséretében a következő Refrén elnevezésű évadban. A bérletújítások a sorozatokra már elkezdődtek, egy újítással: fiatalok ingyen bejuthatnak bármely zenekari hangversenyre Pécsett, valamint Budapesten is.

A Pannon Filharmonikusok komolyan gondolja, hogy a komolyzenének az egész családhoz kell szólnia. S hogy miért fontos ez? Mert a közös élményről nagyokat lehet beszélgetni, vitatkozni, s mindez beépül a családi emlékezetbe, a kiváló művek, világhírű előadóművészek megismeréséről nem is beszélve. Ezért a Refrén elnevezésű 2022/2023-as zenekari évad bérleteit illetően országosan is mintaértékű újdonsággal jelentkeznek: 6-18 éves korig díjmentesen válthatók bérletek a Pannon Filharmonikusok koncertjeire Pécsett a Kodály Központban, sőt Budapesten, a Művészetek Palotájában is ([email protected] címen lehet regisztrálni). S hogy milyen bérletek indulnak az új évadban? Pécsett a Kodály-bérlet 8+1, a Pannonicum 5+1, a Musica Sacra 3 hangversenyt tartalmaz, a MüPa Pannon-bérlete pedig öt péntek esti koncertre szól.

Persze az is lényeges, hogy kik és mit játszanak majd. A szólisták listájáról a teljesség igénye nélkül néhány nagy ász: jön a hegedűművész Alissa Margulis, Baráti Kristóf Bartók I. és II. hegedűversenyét játssza, hallhatjuk a csellista Sung-Won Yangot, a brácsaművész Antoine Tamestitet, a szoprán Lena Belkinát, valamint Eri Nakamurát, zongorázik Olli Mustonen, míg Xavier de Maistre hárfázni fog, vezényel Eötvös Péter, Howard Williams, Cristian Mandeal, valamint Andrej Jurkevics és Nikolas Nägele is.

A koncerteken pedig felcsendül többek között Szkrjabin, Grieg és Mozart zongoraversenye, Beethoven VI. szimfóniája, Strauss oboaversenye, Bartók Cantata profanája, Haydn­tól a Teremtés, Debussytől A tenger, Prokofjev hegedű- és zongoraversenye, LLoyd Webber Requimje, bel canto áriaesten Rossini- és Donizetti-művek, Bach két brandenburgi versenye és Mahler V. szimfóniája, vagy például Liszt Ferenctől a Prometheust és a Dante szimfóniát élvezhetjük.

Sokatmondók az egyes hangversenyek címei is, melyek az est hangulatára, az összeállítások jellegére utalnak. Egy kis ízelítő ezekből a címekből: Bécsiség Pécsen, Tiszta forrásból, Páratlan Bartók-portré, Fátyoljáték, A teremtés, Webber és Amerika, Tavaszszentelő, Az élet diadala, Ablak a végtelenre.