Az Apolló Nagytermében 17.30 órakor Ari Dykier: Dream Quartettje várja a nagyérdeműt egy audiovizuális előadással, mely egy különleges utazásra invitál az álmokban gyökerező képzeletbe és saját belső világunkba.

18 órakor a Kioszkban lép fel az ismert pécsi underground zenekar, a Roadside Rose. Párhuzamosan ugyanebben az időben Pécs belvárosában milliónyi szappanbuborék inváziója tartja majd lázban. A bubik feladója az olasz Bubble on Circus csapata lesz. Aki a szappanos mosás helyett inkább a fülét kényeztetné az ebben az időben inkább toppanjon be a Káptalan kertbe, ahol utoljára lesz Titkos Diszkó a Bokrok alatt, ahol szokás szerint hajnalig keverik a dj-k a talpalávalót.

19.30-kor a Széchenyi téren a jóérzésű látogatók utoljára izgulhatnak azon, hogy az argentin Manoamano Circo akrobatái ne pottyanjanak le a földre lélegzetelállító mutatványaik során. A rosszmájúak ennek nyilván az ellenkezőjét szeretnék, de el kell szomorítanunk őket, hiszen már megbizonyosodhattunk róla, hogy a dél-amerikai duó vér profi a szakmájában.

Este 8-kor a Szabadkikötőben a Decolonize Your Mind Society zenekar fellépésével kezdődik meg az 1500 forintos belépőért kínált esti koncertprogram. A banda nem európai kultúrák zenéiből inspirálódott egyedi zenéi vélhetően rengeteg érdeklődőt vonzanak majd. A megvásárolt jegy a két órával később színpadra lépő Fáni bácsi estre is érvényes lesz természetesen. Ugyanebben az időben a Kioszkban a The Lovers lép fel: Karlóczy Dávid és Szilágyi Lili előadásában a Lovers zenekar dalait dolgozza fel akusztikus előadásban.

A vasárnap kihagyhatatlan programjának ígérkezik a Zsolnay Light Art Nemzetközi Fényfestőversenyének döntője. 20.30 és 22 óra között utoljára levetítik az idei versenyalkotásokat, majd az eredményhirdetést követően megnézhetjük a korábbi évek legjobb alkotásait, amint mindig öröm újra látni.

23 órakor a Janus Pannonius Múzeum Igazgatóságának udvarát utoljára lobbantja majd lángra a Firebirds tüzes légakrobatikára szakosodott csapata, az eddigi tapasztalatok alapján biztosak lehetünk benne, hogy a profi társaság ezúttal is csak a kedélyeket lobbantja lángra és az idei fesztivál záróeseményén sem kell majd a pécsi tűzoltóknak beavatkozniuk.

Ami a vasárnapot illeti, érdemes tisztában lenni azzal, hogy az Árkádban ezúttal nem hajnali 2 óráig, hanem csak 1 óráig parkolhatunk majd ingyenesen és távozhatunk a tetőről kocsival parkolójegy érvényesítése nélkül.