Megyénk kiemelkedő színházi hagyományokkal rendelkezik, fontos szerepet játszik a drámapedagógia is számos intézményben. Többek között németül, horvátul, franciául is zajlik színházi nevelés, mely nem véletlenül bír nagy jelentőséggel. A közös színjátszás élménye nemcsak összekovácsolja a csapatot, de az egyének személyiségfejlődésében is hasznos és fontos szereppel bír.

A pécsi teátrum díszes belső terei önmagukban ünnepélyes hangulatot adnak az előadásoknak, de az amatőr társulatok egyszerűbb termei is igen hatásosak lehetnek. A színházi térben egyszerre jelenhet meg az otthonos biztonság és az újdonság, határtalanság érzése.