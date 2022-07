A Bazárban és a Reggeli bárban láthattuk a produkciókat, melyben rendezőként, színésznőként is szerepelt a kertvárosi ANK Gimnáziumból induló hölgy, aki korábban több Moravetz produkcióban is szerepelt. Fejes Ritára onnan is emlékezhetnek a baranyaiak, hogy ő indította el az „Anya NEM csak egy van” országos mozgalmat, mely kórházban hagyott babák és gyermekek szüleit igyekszik ott létük alatt pótolni.