Az újpetrei cigány nemzetiségi önkormányzat rajzversenyt hirdet. A pályázat címe Így telik a nyár – azaz a szünidő élményeiről, átélt kalandjairól, a vakáció alatt látottakról számolhatnak be művészi formában az alkotni vágyó gyermekek. A versenyre újpetrei és környékbeli településeken élők is nevezhetnek, Palkonya, Vokány, Kiskassa, Pécsdevecser és Peterd fiataljainak munkáit is várják a szervezők.