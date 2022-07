Generációk fiatalságának meghatározó hitéleti-közösségi eseménye a Pécsi Egyházmegye komoly múltra visszatekintő ifjúsági találkozója – a hagyományos rendezvényt a pandémia miatt az elmúlt két esztendőben online tudták csak megtartani, idén azonban ismét összegyűlhettek a fiatalok Máriagyűdön, a „Más úton tértek vissza hazájukba” mottó jegyében.

A Pécsi Egyházmegye beszámolója szerint a Máriagyűdi Ifjúsági Találkozó mit sem vesztett a korábbi évtizedekben megszokott hangulatából és az iránta való érdeklődést az elmúlt két évben tomboló világjárvány sem tudta megtépázni: a pandémia előtti időszakkal vetekedett az idén Máriagyűdre látogató fiatalok száma. A mintegy 200 főnyi résztvevőhöz alkalomszerűen több tucatnyian csatlakoztak az idősebb generáció tagjai közül is.

A Pécsi Egyházmegye Ifjúsági Referatúrája által szervezett rendezvényre idén is ismert, jelentős érdeklődésre számot tartó előadókat hívtak meg a szervezők. Fábry Kornél, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főtitkára, az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója és Lackfi János költő gondolatait hallgathatták meg a találkozó alkalmával az érdeklődők, ezen kívül a Vivat Bacchus Énekegyüttes tette még vonzóvá a rendezvényt a fiatalság számára.

– Az idei év különlegessége volt, hogy Felföldi László megyés püspök a korábbi bérmálkozások alkalmával személyesen hívta el a találkozóra az idén bérmáltakat, akik szép számban eleget is tettek a főpásztori invitálásnak – emelte ki a Pécsi Egyházmegye.

További kuriózuma volt a rendezvénynek, hogy a Pécsi Egyházmegye papnövendékei is ellátogattak a kegyhelyre, akiket az utolsó nap zárásaként kendőzetlen őszinteséggel kérdezhettek a fiatalok hitről, hivatásról, istenkapcsolatról.

Lelkigyakorlatra várják a jelentkezőket

Augusztus elején a Pécsi Egyházmegye Lectio Divina lelkigyakorlatot szervez Máriagyűdön – az augusztus 8. és 11. közötti, a Szentírás imádságos olvasására épülő lelkigyakorlatra már várják a jelentkezéseket.

– A lelkigyakorlat a keresztény hagyományban alkalom arra, hogy az ember visszavonuljon, és a csendben mélyebben találkozzon Istennel és önmagával. Az elcsendesedés lehetőség, hogy Isten szavára figyelve, a Szentlélek vezetésével megtaláljuk az Úr akaratát, építsük a vele való barátságot, és a szerint rendezzük életünket, kapcsolatainkat. A mai embernek is szüksége van az ilyen elmélyülésre, mert a találkozás megújulást és reményt hoz számunkra is. Erre nyújt lehetőséget a lelkigyakorlaton történő elmélkedés, a Szentírás imádságos olvasása, az elcsendesedés és visszavonulás – emelte ki felhívásában a Pécsi Egyházmegye.

A máriagyűdi augusztusi lelkigyakorlatot Nyúl Viktor pasztorális helynök vezeti, a szállás és étkezés költségének egyharmadát a Pécsi Egyházmegye támogatja.