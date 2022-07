Összesen 253 alkotás érkezett be 16 megyéből – köztük Baranya megyéből –, Budapestről, továbbá Szerbiából és Szlovákiából az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Hogy érzi magát a Föld? címmel meghirdetett országos kreatív alkotói pályázatára. A Föld napja alkalmából elindított pályázatot az óvodás korosztálytól a felsőoktatásban tanulókig hirdették meg, a következő témákban: „Lakóhelyünk, a Föld”; „A Föld – élet”; „Milyennek szeretnéd látni a Földet 50 év múlva?”.

A pályamunkák elkészítése során szabadon választható eszközökkel dolgozhattak a diákok, a főiskola kérése csupán az volt, hogy az alkotók törekedjenek a környezettudatosságra. Számos iskolás rajz vagy festmény formájában mutatta be a Földet, több installáció érkezett be ötletesen átalakított újrahasznosítható tárgyak alkalmazásával is, de olyan pályázó is akadt, aki inkább verset írt vagy pár perces rövidfilmet készített a Föld helyzetéről.

Az eredményhirdetés szeptemberben várható

A zsűri az értékelés során figyelembe veszi, hogy az adott pályázó mennyire tartotta a téma kereteit, illetve, hogy környezetbarát technikával valósította-e meg a pályamunka kivitelezését. Korcsoportonként az első 3 helyezést díjazzák, az eredményeket szeptemberben hirdetik ki. A helyezést elért pályázók alkotásaiból, valamint további kiválasztott művekből az Apor Vilmos Katolikus Főiskola kiállítást szervez.