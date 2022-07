Most a lombfal keleti és északi oldalán használták az új eszközt, aminek köszönhetően sikerült lelevelezni a fürtzónát és eltávolítani a hónaljhajtásokat. Ennek a munkafolyamatnak köszönhetően több napfény éri a tőkék keleti és északi felén található fürtöket, amik segítik a betegségek megelőzését, valamint a bogyók elszíneződését is.

Forrás: Kovács Tamás

– Jelentős kézierőt lehet megtakarítani vele. Eddig a fürtzóna lombtalanítását kézzel végeztük, most vetettük be először ezt a gépet, amely gyakorlatilag elszívja azokat a széles, nagy leveleket, amelyek takarják a fürtöt. Szüret előtt a déli és a nyugati oldalon is alkalmazni fogjuk ezt az eszközt – mondta Bock József borász. Kérdésünkre elárulta, valóban egyre nehezebb munkaerőt találni a szőlőben elvégzendő feladatokra, és gyakran vannak gondok a teljesítménnyel és a munka minőségével is. A gép szépen elvégzi a feladatot, és úgy, ahogy azt a gazda látni szeretné. A gépesítés nem ördögtől való, korábban az úgynevezett csonkázást is csak kézzel végezték a Bock Borászatnál, de már tíz éve gépesítették ezt a munkafolyamatot is.