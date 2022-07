A korábbi évekhez képest jobb időjárást kaptak a bulifutáson résztvevők, hiszen ezúttal nem a 33-34 fokos hőségben tették meg a rózsaszín jelmezesek a távot, hanem enyhén szeles időben.

Bock Báthori Emese főszervező elmondta, még előttük áll egy erős este, – hiszen hamarosan Péterfy Bori & Love Band, majd az Anna and the Barbies lép színpadra a Rendezvénytéren, késő este pedig latin dallamok forrósítják fel a hangulatot – az már most kijelenthető, hogy sikerült a programokkal Villányba csábítani a szórakozni vágyókat. Az ország számos pontjáról érkeztek a legvidámabb, legrózsaszínűbb fesztiválra a látogatók.