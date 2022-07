– Mivel egy kovácsmester élt itt a családjával, a tiszteletére építettünk egy ormánsági talpas kovácsműhelyt. Az ország több pontjáról érkező mesterek tartanak kovácstalálkozót nálunk a Bőköz Fesztivál során. Kolompkészítő is jön, lesz népi játszótér, a gyermekeknek kézműves foglalkozás és Kovács Tamás fafaragó mester is látványos bemutatót tart – számolt be a tájházban zajló programokról Bakó Zoltán.

A látogatók lovakkal, szamárral, nyuszival, kecskével és tyúkokkal is találkozhatnak. A gasztronómia sem szorul háttérbe, a fesztiválon, ormánsági túrós béles, töpörtyű, töltött káposzta, lángos és palacsinta is vár a megéhezőkre.

Négy településen zajlik a fesztivál

A Bőköz Fesztivál során Kémes és Szaporca mellett Tésenfán és Drávacsehiben tartanak színes programokat. A helyi örökség bemutatását segíti az ormánsági tradíciókat feldolgozó helytörténeti kiállítás a kémesi tájházban, Kis Gyuláné ormánsági szőttes kiállítása Tésenfán, valamint az éghetetlen zsindelyfedés témáját feldolgozó program és a Kincses Baranya labirintus az Orbán-házban Drávacsehin.

Szombaton és vasárnap Tésenfa és Drávacsehi között az Eperfa úton ülőhelyes, pótkocsis bulitraktor közlekedik majd naponta többször is.

Többször lesznek lovasbemutatók, szombaton Szaporcán a magyar pásztorkutyák terelőversenye ígér különleges élményt az Ős-Dráva látogatóközpontban, a szaporcai református udvarban pedig irodalmi kávéházzal várják az érdeklődőket.