Egyik kiállító a gyermekként kapott tangóharmonikáját hozta el, emellett azóta kialakított hangszergyűjteményét is a közösség elé tárta – égi szájharmonika, erdélyi citera is helyet kapott a bemutatott tárgyak között.

Festményeket és grafikákat is kiállítottak a helyiek, egyik asszony saját kezűleg hímzett menyecske kötényét is elhozta.

– Jó hangulatú, kötetlen beszélgetés is kialakult az érdeklődőkkel és a kiállítókkal – számolt be Gödre polgármestere, Gelencsér Gábor. – Hortobágyi Mónika kolléganőm személyesen felkeresett sok helyi családot és így közel 400 régi fénykép gyűlt össze, az 1900-as évek elejétől egészen az 1980-as évekig. Ezeket digitalizálva ki is vetítettük a falra a kiállítás során, s nagy érdeklődés fogadta a gyűjteményt. Jó volt így felidézni rengeteg régi emléket, iskolai kirándulásokat, csoportképeket. Érdekes és nosztalgikus élményt jelentett felismerni a családtagjainkat fiatal korukban – számolt be a település vezetője.

A kiállítás még a héten látható, egyedül Csák István igen értékes éremgyűjteménye került vissza a gyűjtőhöz, azonban igény szerint, előzetes egyeztetés alapján akár ezt is megtekinthetik az érdeklődők.

– Édesapám nyugdíjas pedagógusként az 1900-as évek régi bizonyítványait, tankönyveit, térképeit gyűjti, ő ezeket mutatta be. Érdekes ezek kapcsán megfigyelni, mennyit változott az oktatás, a tananyag az elmúlt évszázadban – mesélte Gelencsér Gábor.

Állandó kiállítás is látható

Az eseményt „A helyi identitás és kohézió Sásd térségében” projekt keretén belül rendezték meg, azonban már több hasonló kezdeményezés is zajlott a településen.

– Szerveztünk már itt kiállítás fafaragásokból, húsvétkor pedig egy helyi alkotó által készített patkolt tojásokból, valamint a Kanizsa Fotóklub tagja is ellátogattak Gödrére, s az ők itt készült fényképeit is bemutattuk – mondta a polgármester. Patkolt tojások ez alkalommal is helyet kaptak.

Az egykori Siskovics gróf kúriája, mely ma közösségi térként működik, a mostani, hagyományőrző közösségi kiállítás mellett sok rendezvény helyszínéül szolgál. Található itt egy állandó kiállítás is, nagyméretű, színpompás selyem festményekből.