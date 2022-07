Nem először fogad a település hallgatókat a PTE Művészeti Karáról, az együttműködés 2019-ben indult, majd a járvány után most ismét fiatal művészek örökítik meg a faluban és környékén látottakat. Az öt festőnövendék Zókon száll meg a héten, festeni a bicsérdi Toronygalériába járnak, de szabadtéren is alkotnak. Egy-egy képüket a településnek adják, illetve a tervek szerint később kiállítást is tartanak majd a művekből.

Munkájukat a kar két oktatója, Nyilas Márta és Bóbics Diána segíti.

– A Művészeti Kar hallgatói minden nyáron részt kell hogy vegyenek alkotótáborokon, de boldogan tesznek eleget ennek – számolt be Bóbics Diána.

– A tábor témáját Bicsérd tükrei címmel fogalmaztuk meg, a fiatalok a faluban látottak alapján festenek. Hangsúlyos szerepet kap az egykori tó és környezete, a település természeti kincsei, élővilága is – tette hozzá Nyilas Márta.

A részt vevő hölgyek a Művészeti Kar diákjai, Baranyából és az ország több pontjáról származnak, egyikük, Chloe Zhang pedig Kínából érkezett.

– Tegnap egy rögtönzött jógaórát tartottunk, illetve sokat sétálunk a faluban. Zók fele láttunk épp arra haladó őzeket is. Chloéval azt beszéltük, a felsorakoztatott szénabálák és a táj látványa egészen Van Gogh festményeit idézi – számolt be Marcalek Mercédesz.

A lányok több alkotást is készítettek, a kiszáradt tó is megjelenik a képeken, Bogdán Melinda például fekete-fehérben örökítette meg a látottakat.

– Nekünk is fájdalmas volt szembesülni azzal, ami történt, főleg, hogy a polgármester és a helyiek erőfeszítései ellenére egy fontos értéket vesztett el a település. De a falu minden szépségét végigfotóztuk, jó hangulatban telnek a napok – mesélte Mercédesz.

Őt és Chloét egyaránt inspirálták a gólyák, műveiken is visszaköszönnek, Halmos Gréta pedig a komplementer színekkel kísérletezve örökített meg egy házikót.

Máté Dorinát a templom és az előtte elhelyezett feszület is megihlette.

– Bicsérd csodálatos, varázslatos falucska, ezeket a benyomásaimat próbáltam a képen is megjeleníteni meseszerű köntösbe bújtatva a látottakat – mondta Dorina.