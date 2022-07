Mozi

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Mignyonok: Gru színre lép (szo-v: 14.30, 16.20), Thor: Szerelem és mennydörgés (szo-v: 18.10, 20.30).

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Exhibition: A modern kert festői: Monet-tól Matisse… (szo: 17.30), Downton Abbey: Egy új korszak (szo: 17.30), Elvis (v: 19.00), A játszma (szo: 19.30), Rimini (szo: 20.00), A titokzatos stylesi eset (v: 20.00).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): Az elveszett város (szo-v: 19.45), Bezárva (szo-v: 18.00, 20.30, szo: 22.30), Elvis (szo-v: 16.40, 20.00), Encanto (szo-v: 11.45), Fekete telefon (szo-v: 20.00, szo: 22.15), Jurassic World: Világuralom (szo-v: 11.00, 14.00, 17.00), Lányok Dubajban (szo: 21.15), Legeslegjobb szülinap (szo-v: 10.00, 13.10, 16.00), Lightyear (szo-v: 10.10, 13.45), Minyonok: Gru színre lép (szo-v: 10.20, 11.20, 12.20, 14.30, 15.20, 16.20, 18.20, 19.20, 3D: 13.20, 17.20), Pipiána Hoppsz és a sötétség hörcsöge (szo-v: 10.45), Sonic, a sündisznó 2. (szo-v: 11.00. 14.00), Thor: Szerelem és mennydörgés (szo-v: 10.30, 11.40, 13.00, 14.10, 15.30, 16.40, 18.00, 19.10, szo: 20.30, 21.40, szo-v: 3D: 11.10, 12.20, 13.40, 14.50, 16.10, 17.20, 18.40, 19.50, szo: 21.10, 22.20), Top Gun Maverick (szo-v: 15.00, 17.45, 20.15, szo: 22.10)

Szombat

Színház

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): A székely menyecske meg az ördög (Fabók Mancsi Bábszínházának vendégjátéka, 17.00).

Káptalan Kert: Pécsi Nyári Színház. Mágnás Miska (Rátonyi Róbert Színház előadása, operett, két felvonásban, 21.00, esőnap: 07.17).

Turmix

Harkány: XXVII. Harkányi Fürdőfesztivál. Programokból: Lepke Színpad: Dj. Duly & BaRa (12.00, 13.30), Aquafitness Kiticsics Katával (12.30, 14.00), Dumaszínház – Lakatos László (13.00), mell és has szépségverseny (15.00), A harkányi gyógyvíz és az ördögszántotta hegy legendája (16.30), Hősök – Dj set (17.00), Mardoll (18.00), Wampire Beatbox (19.00), Made in B (19.30), Nagyszínpad: The Biebers (20.30), Carson Coma (22.30), Gyermekmedence: Lara mesék társulat (15.45), Gyógykert: PTE Brass Band (13.30), Gaál Zsófia zenés műsora (16.00).

Mohács: Dunamenti Halfesztivál. Programokból: kézműves foglalkozások, táncegyüttesek fellépése, Unterrock, őstermelői, kézműves, népművészeti vásár, főzőverseny, Kéméndi Tamás, Tarlós Ferenc – Hahner duó, Unterrock utcabál, sétahajókázás (13.00).