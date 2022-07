A helyszínen Szinyei Bence fogadta a sajtó képviselőit. Mint kiderült, korábban soha nem gondolta volna, hogy ilyen érték rejlik a házuk mellett. Szinyei Bence nemrég vásárolta meg a házuk melletti telket. Nyáron tereprendezésbe kezdtek, mivel egy többfunkciós irodaépületet építenének ide, ekkor ért a markológép egy fehér folthoz.



– Hirtelen nem tudtuk mi ez, majd láttuk, hogy ez bizony egy nagy fehér csont. A biológiai tanulmányaimból tudtam, hogy szarvasmarha csontja nem lehet, mert ez jóval nagyobb volt annál. Rákerestünk az interneten, és úgy láttuk, hogy ez egy mamut csont – emlékezett vissza a megtalálásra Szinyei Bence.



A közel 50 négyzetméteren három gyapjas mamut csontdarabjai (állkapocs, borda, csigolya) kerültek elő, ami két idősebb és egy fiatal álattól származik, és feltételezhetően 20-25 ezer évvel ezelőtt éltek. Magyarországon gyakoriak a mamut leletek, de ezek kavicsbányákból, folyómedrekből kerültek elő, míg a mostani a löszös talajból. Ennek köszönhető, hogy több értékes információhoz is juthatnak a szakemberek.



– A mamutok életkorát elsődlegesen az állkapocsban található fogak alapján lehet megállapítani. Miután látszik, hogy az egyik rendkívül kicsi, így tíz évnél fiatalabb lehetett, míg a nagyobbakéból azt is megmondhatjuk, milyen korban jártak a mamutok, mikor elpusztultak – említette meg lapunknak Katona Lajos Tamás, a Magyar Természettudományi Múzeum geológusa, aki kitért arra is, hogy a leletek azért is fontosak, mert ezek révén képet kaphatnak arról, miként változott az éghajlat a térségben.



Ritka, hogy bejelentik a talált leleteket



Talabér Ildikó, a Janus Pannonius Múzeum régésze, aki egyben a mostani máriagyűdi ásatás vezetője, elmondta, ritkaság számba megy, hogy az ilyen leleteket az állampolgárok bejelentik. Kitért arra is, hogy a tulajdonos maximálisan segíti munkájukat. Szinyei Bence családja, illetve Siklós önkormányzata sátrakat adott a régészeknek, ami nemcsak a kánikulában nyújtott árnyékot, hanem fontos volt, abból a szempontból is, hogy a megtalált csontokat ne érje napfény, mivel kiszáradhatnak, és tovább töredezhetnek. A leleteket a napokban viszik át a Janus Pannonius Múzeumba.