Óriási láncfűrész berregésre érkezünk a falu kultúrházának udvarába, azonban nem építkezés zajlott, hanem fafaragó mesterek dolgoztak a helyi alkotótáborban fa szobraikon.

Az ötletet dr. Horváth Csaba, a Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület alapító elnöke leste el az Eszékhez közeli Ernestinovo településen.

– Itt Mato Tijardovic vezetésével évről évre tartanak nemzetközi alkotótábort, az elkészült műveket ki is állítják a helyi galériában. 2006 óta Aranyosgadányban is minden évben hasonló programot szerveztünk, egyedül a járvány miatt maradt ki két év – számolt be Horváth Csaba.

Mato Tijardovic közel ötven éve vezeti az ernestinovoi művésztábort, nemrég a horvátországi Eszék-Baranya megye életműdíját is elnyerte tevékenységéért. Ő segített szakmailag megszervezni az aranyosgadányi munkát is.

– Horvát alkotótársaimmal minden egyes aranyosgadányi táborban itt voltunk, nagyon jó benyomásokat szereztünk. Kiváló kapcsolat alakult ki a helyiekkel, már otthon érezzük magunkat a faluban – mesélte a horvát művész.

Forrás: Laufer László

Fafaragók, szobrászok, keramikus alkotók és festők is érkeztek a településre az elmúlt évek során. Az itt készült művek pedig Aranyosgadány szoborparkjába kerülnek, illetve Baranya egyéb településeire is jut belőlük.

– Kerültek alkotások Orfűre, Komlóra, Pécsre, Pécsváradra is. Vendégeskedtek már nálunk szerb, horvát, román, ukrán, kárpátaljai és magyar művészek is. Legkitartóbbak a horvátok, köztük vannak, akik már a kezdetektől visszajárnak – mondta Horváth Csaba.

– Minden évben más a téma, most mesefigurák készültek – mesélte Aranyosgadány polgármestere, Csurgyókné Praks Anita. Hozzátette, az önkormányzat mellett a helyi horvát önkormányzat is támogatja a programot.

– Miután kiválasztjuk a megfelelő rönköt, megjelöljük a biztosan levágandó részeket és nekilátunk láncfűrésszel – számolt be a munkáról a vajdasági Puskás Ferenc, aki idén vett részt először a faluban zajló munkában. – Ezt követően vésővel, apróbb, finomabb eszközökkel folytatódik a faragás – árulta el a művész.

Az alkotók készítettek szobrot a jégkorszak kedvelt motkányáról, Csizmás Kandúrról, egy mesebeli szirénről és boszorkányról, valamint egy kerti törpéről is. A táborban a művészeknek a munka mellett a kikapcsolódásra is jutott idejük, jó hangulatú, zenés összejöveteleken kovácsolódott össze a nemzetközi csapat a hét során.